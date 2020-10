Un jueves la dejé con el papá de ella, que ahora está muerto. Ella estaba despierta y cuando mi hermano llegó al cuarto yo me estaba bañando. Mi hermano dice que mi bebé convulsionó. El papá la sacudió. Llamamos al 911. Me preguntan que si se cayó. Yo dije que no sabía. Mi bebé murió, eso me dijo el oficial del OIJ. Me dijeron que estaba detenida por tentativa (de homicidio). Mi bebé fallece de un golpecito en la cabeza. Nunca tuve oportunidad de preguntar qué pasó. Me dieron prisión preventiva un año y un mes. Fuimos a juicio, me absolvieron; pero un año y tres meses después me meten a la pena máxima por homicidio calificado", detalló.