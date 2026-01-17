Revista Dominical

Solo estar: Una reflexión en tiempos de caos, ruido e incertidumbre

El filósofo Max Freund comparte un ensayo reflexivo, escrito desde una experiencia cotidiana, sobre el presente, la angustia y la soledad, en diálogo no académico con la tradición filosófica.

EscucharEscuchar
Por Max Freund
Vista del río Kamo desde Sanbōgi al amanecer, de Oda Kaisen, 1829.
Vista del río Kamo desde Sanbōgi al amanecer, de Oda Kaisen, 1829. (Metropolitan Museum of Art/Purchase, Bequest of John L. Cadwalader, Gift of Mrs. Russell Sage, and Charles Stewart Smith Collection, Gift of Mrs. Charles Stewart Smith, Charles Stewart Smith Jr., and Howard Caswell Smith, in memory of Charles Stewart Smith, by exchange, 1984)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Max FreundfilosofíaVivir mejorsaludreflexión

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.