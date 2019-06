“Lo único que hicimos fue orar. Todos salimos y vimos hacia el centro de Hiroshima: algo pasaba allí. Vimos una nube de color negro que se vino hacia nosotros y como media hora después comenzó a llover. No era lluvia normal. No era agua. Era una lluvia negra, aceitosa, pegajosa, pues no se quitaba y no sabíamos que esa lluvia eran partículas radioactivas. Por esa lluvia me enfermé. El año pasado mi médico me diagnosticó cáncer de próstata.