Revista Dominical

¿Se acabaron los shorts en Hooters? Este será el futuro de la franquicia

Mientras en Estados Unidos Hooters intenta alejarse de parte de su imagen más sexualizada, la operación en Costa Rica confirma cambios concretos.

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Por Jorge Arturo Mora
La transformación de Hooters en Costa Rica ocurre mientras la marca redefine su imagen internacional tras cambios de administración en Estados Unidos.”
La transformación de Hooters en Costa Rica ocurre mientras la marca redefine su imagen internacional tras cambios de administración en Estados Unidos.” (Hooters/Hooters)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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