“Lo que veo divino, me lo llevo. No vendo nada que no me guste. Busco calidad en los materiales y belleza. Tengo gente que trae muebles fuera de Costa Rica y me han llamado porque en un anticuario en Bélgica hay una caja de bisutería, que si quiero que me la traigan, que pesa seis kilos. Yo dije que sí y venía de todo: desde cosas buenísimas hasta otras para botar. Esto es cuestión de buscar. Es como buscar tesoros. Es como ir a una tienda, a un bazar. Toda la vida he andado jalando cosas”, cuenta Marta. Ella asegura que no busca ropa en tiendas americanas. Todo lo que comercia es porque la llaman, se lo ofrecen o ella descubre.