Revelan los secretos de las famosas máquinas de peluches

La gran mayoría de las personas han asistido a un centro comercial alguna vez. En dichos establecimientos es común encontrarse con una máquina llena de peluches en la que es posible ganarse alguno si logras sacarlo con una garra mecánica. Debido a la dificultad del juego, la mayoría de quien intenta el reto suele perder su dinero. Sin embargo, ¿qué pensarías si supieras que en realidad no pierdes por falta de habilidad sino porque la máquina está trucada?

Para dar respuesta a la incógnita, un dueño de una de estas máquinas, decidió revelar a través de un video viral en TikTok, cómo es que funciona el mecanismo que podría estar haciendo que todo aquel que intente ganar un peluche inevitablemente pierda. La descripción del video del usuario @josue.alducin es muy clara acerca de su tema: “Por esta razón no ganas en las máquinas de peluches”.

En el clip de TikTok, el internauta muestra cómo pueden manipularse los ajustes que señalan la cantidad de fuerza con la que la garra puede sostener un peluche para ganar o perder dicho premio. De acuerdo con Josué, algunas de las opciones que tienen este tipo de máquinas para operar son el tiempo que dura cada turno, la fuerza de la garra y hasta la velocidad de movimiento. Teniendo esto en cuenta, el tiktoker señaló que algunas personas suelen poner una configuración muy alta para que sea casi imposible ganar algún premio.

En las configuraciones de las máquinas de peluches, es donde la dificultad del juego es programada. Foto: El Universal (GDA)

El video, rápidamente, se volvió viral y hasta el momento cuenta con más de 85 mil “Me Gusta”, más de 2 mil compartidas y 1.6 millones de reproducciones.

Tiktokers reaccionan a secreto de máquinas de peluches

Después de ña revelación de @josue.alducin, sobre las máquinas de peluches, varios internautas se mostraron molestos, asegurando que solamente les han robado su dinero.

“La neta me dio coraje este vídeo, o sea que nunca van a ganar peluches, o sea que nada mas nos ratean nuestro dinero”. “No se por que me sorprende algo que era obvio, gracias para no jugar nunca mas”, son algunos de los comentarios que eras posible leer en el video, antes de que los comentarios fueran desactivados.