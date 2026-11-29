Lo que un breve recorrido por las calles sugiere, se confirma al consultar datos y a empresarios del sector: los bares, restaurantes y hostelería en general atraviesan un momento complicado. Un restaurantero contactado por La Nación lo definió como “desastroso”, afirma que, para su negocio josefino, la temporada baja de 2026 ha estado 70% por debajo de la de 2025.

No es solo un tema de percepción. Datos del Banco Central (BCCR) muestran que el crecimiento del sector de alojamiento y servicios de comida enfrenta una tendencia a la baja: mientras en el primer trimestre del 2023 crecían a 9,2% respecto al mismo periodo del 2022, esta tasa bajó a 4,5% en el primer trimestre del 2026.

Es decir: crecen, pero cada vez más lento, incluso con un decrecimiento en marzo del 2025.

Las causas son múltiples. Si bien el sector ha sido crítico con la burocracia de municipalidades y la Caja Costarricenses de Seguro Social (CCSS), estas limitaciones no son nuevas, y no explican la crisis más reciente en los bares y restaurantes. ¿Entonces?

Un importador de licores que vende a hoteles y restaurantes afirmó a este medio que en el trimestre entre agosto y octubre de 2026 vendió hasta 50% menos que en el mismo periodo del 2025. Otro emprendedor dijo conocer casos de cafeterías bien establecidas que han pasado un día entero sin facturar. El asunto, indican, se pronuncia en San José y alrededores, donde perciben un declive turístico.

Entre las causas más frecuentemente mencionadas por los hosteleros se encuentra el tipo de cambio, que a su vez impacta en la afluencia de turismo al país.

¿Que harán al respecto? Recortar gastos. Ya han realizado muchos despidos, y se avecinan más si la tendencia se mantiene.

La Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) añade más ingredientes de preocupación: la cantidad de personas empleadas en el sector de hoteles y restaurantes se desploma, incluso en las temporadas más altas.

Al analizar el trimestre entre diciembre del 2023 y febrero del 2024, considerada la temporada alta de la hostelería, hubo 141.374 personas trabajando para hoteles y restaurantes. Esa cifra subió a 147.421 entre diciembre del 2024 y febrero del 2025, pero cayó a 128.605 en la temporada alta de 2025 a 2026, es decir, una pérdida de 18.816 puestos de trabajo de un año para el otro.

Algo similar se aprecia al comparar trimestres naturales (enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre, octubre-diciembre), donde se evidencia que, desde el III trimestre del 2024, la cantidad de empleados en hoteles y restaurantes ha mostrado una tendencia a la baja.

En estos análisis se excluyeron los datos del año 2022 y anteriores, debido a la pandemia del covid-19 y el efecto rebote posterior.

Éramos caros, y el tipo de cambio actual nos hace aún más caros. En consecuencia, muchos turistas optan por gastar menos, pasar menos días en el país, visitar menos destinos o, sencillamente, no venir.

Otro aspecto menos evidente también influye: la caída del sector agro, que impacta la disponibilidad de materias primas obvias, como tomates, cebollas, arrozo o chayotes y, por tanto, los precios de estas suben. Además, factores externos como guerras y conflictos encarece el combustible o los fertilizantes.

Los hogares ticos también parecen estar sufriendo el impacto de una economía que flaquea. Datos del BCCR evidencian que el gasto de los hogares en servicios (entre ellos, hoteles y restaurantes) crece menos que hace algunos años. Una especie de letargo.

Durante el primer trimestre del 2023, el gasto en servicios creció a 4,29% respecto al mismo periodo del 2022, no obstante, esa tasa bajó a 3,65% en el mismo periodo del 2026. La caída es más abrupta si se compara el tercer trimestre del 2025 con el de 2026: pasó de 5,88% a 1,29%.

Considerando todo estos datos, La Nación habló con el presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes (Cacore) y gerente general de Taco Bell, Mauricio Rodríguez Sánchez.