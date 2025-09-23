Revista Dominical

Reportaje de ‘Revista Dominical’ gana premio del Colegio de Periodistas; ‘Delfino’ también obtiene galardón

Galardón reconoció el rigor del reportaje, el cual retrata a profesionales, mujeres embarazadas y niños venezolanos que debieron detener su ruta migratoria hacia el norte.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Familias Venezolanas, Migrantes
En febrero, Gladimar Chirinos (derecha) estaba embarazada con seis meses de gestación. La intención de su familia era llegar a Estados Unidos; sin embargo, no sabían qué hacer por el endurecimiento de las políticas migratorias en el país norteamericano. Su relato forma parte del reportaje de 'Revista Dominical', ganador del premio del Colegio de Periodistas. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







