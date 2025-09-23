Reportaje de ‘Revista Dominical’ gana premio del Colegio de Periodistas; ‘Delfino’ también obtiene galardón

En febrero, Gladimar Chirinos (derecha) estaba embarazada con seis meses de gestación. La intención de su familia era llegar a Estados Unidos; sin embargo, no sabían qué hacer por el endurecimiento de las políticas migratorias en el país norteamericano. Su relato forma parte del reportaje de 'Revista Dominical', ganador del premio del Colegio de Periodistas.

El reportaje “Venezolanos quedan varados en Costa Rica mientras la situación se aclara”, publicado por Revista Dominical, recibió el Premio de la Comunicación Jorge Vargas Gené/Óscar Cordero Rojas, un galardón que distingue la calidad del ejercicio periodístico.

Reconocido por el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) durante la Semana de la Comunicación 2025, el trabajo retrata la experiencia de familias venezolanas que, en su travesía hacia Estados Unidos, se vieron obligadas a establecerse en Costa Rica.

Se trata de profesionales, mujeres embarazadas y niños pequeños que debieron desprenderse de sus propiedades y familias en Venezuela en búsqueda de una mejor calidad de vida. “Son situaciones que nosotros, como costarricenses, muchas veces no vemos porque vivimos en un país libre e independiente”, declaró la autora del reportaje, Kimberly Herrera Salazar.

Los venezolanos suelen llevar rótulos explicando su situación, mientras venden productos o piden dinero en los semáforos y sitios transitados del país. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

“Las personas no eligen donde nacen, muchas no tienen la oportunidad de elegir donde vivir y su única opción para poder tener un futuro mejor es huir de su país; ese es el caso de los venezolanos que fueron parte de este reportaje (...). Esta situación se vive no solo en Costa Rica, sino en gran parte de Centroamérica. Muchas veces, incluso, somos poco empáticos sin saber la realidad que viven las demás personas”, agregó la periodista.

Puede leer el reportaje completo en Revista Dominical.

La comunicadora Kimberly Herrera, ganadora del premio del Colegio de Periodistas, laboró siete años en 'La Nación'. (Cortesía/Kimberly Herrera)

Sebastián Sánchez, pasante de La Nación, también fue reconocido por el Colper durante la Semana de la Comunicación 2025.

Su trabajo “¿A quién benefició el plan de repoblamiento de Johnny Araya para San José?”, publicado en Delfino.cr, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro, que distingue los mejores trabajos elaborados por estudiantes universitarios de bachillerato.

“Se hizo un trabajo que puede aportar un granito de arena a la sociedad desde el periodismo de investigación, un periodismo que cuestione al poder”, mencionó Sánchez. “En este caso, fue evaluar cómo se dio una política pública y hallar que se sufragó vivienda de clase alta con impuestos de los contribuyentes”.

El joven periodista recibió mentoría por parte de la jefa de Redacción de este diario, Kattia Bermúdez, para la elaboración de su reportaje.