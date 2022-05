Reina Isabel II contestó carta a estudiantes costarricenses de primer grado

“Su Majestad: No voy a poder ir a su fiesta porque su palacio está muy largo. Dani”.

“Hola. Lo siento señora (no voy a su fiesta) porque mi mamá dijo que no. Gracias, Isa”.

Con todo el respeto y con toda la pena por no poder asistir al Jubileo de Platino de la reina Isabel II -en el que la monarca celebrará en junio sus 70 años en el trono-, un grupo de estudiantes de primer grado de la escuela Saint Mary School, de Escazú, le enviaron a ‘Su Majestad’ un paquete con cartas escritas en inglés de su puño y letra. En las misivas, los niños declinaban, amablemente, acompañar a la monarca en el festejo.

De forma sorpresiva, mediante su asistente personal, la Reina les contestó.

“Para: Los alumnos de la escuela Saint Mary.

La reina me pidió que les escriba y les agradezca las cartas y fotografías que le enviaron a Su Majestad con motivo de su Jubileo de Platino.

La reina se alegró de saber de ustedes y, aunque no puede responderles personalmente, Su Majestad agradeció todas las cosas amables que ustedes le dijeron.

Debo agradecerles nuevamente por sus mensajes de buenos deseos a la reina en este su año de Jubileo de Platino”, escribió la asistente personal de la reina en su nombre.

Dani le agradeció a la reina 'la invitación', pero dijo que el palacio queda muy largo y por eso no irá al festejo. (Cortesía)

El curioso intercambio de cartas tuvo su origen en una actividad curricular que propuso la teacher Carla Fernández, en su clase de inglés. En la escuela aplican un modelo de Currículo Literario, que fue creado en Londres, Inglaterra, y que se basa en el aprendizaje a partir de libros.

Los pequeños, en su clase de redacción, estudiaron el libro Halibut Jackson, que cuenta la historia de un personaje que recibe la invitación a una fiesta en el Palacio de Buckingham.

“A partir de la trama del libro hicimos una actividad con los niños y, entonces, supusimos que la reina los había invitado a asistir a la celebración del Jubileo de Platino. Los niños escribieron sus cartas declinando la invitación y con la dinámica aprendieron cómo se contesta una carta, cómo se redacta, qué tiene que decir”, contó Helena Ayales, directora del Saint Mary School.

La directora Helena Ayales, de la Saint Mary School, realizó una actividad con los estudiantes para mostrarles la carta de la reina Isabel II. (Cortesía)

En las cartas que escribieron los pequeños había todo tipo excusas para no asistir al Jubileo. Por ejemplo, unos niños escribieron que no tenían la ropa apropiada para un evento de tal calibre, otros dijeron que no podían asistir porque Inglaterra queda muy lejos de Costa Rica e, incluso, hubo un chico que rechazó a la reina porque ya tenía otra fiesta en su apretada agenda.

“Son niños de entre seis y siete años que están comenzando su proceso formal de lecto-escritura. Con la dinámica pudimos trabajar factores como la creatividad y la imaginación. Para declinar la invitación buscamos soluciones para explicarle por qué no podían ir a Londres y, para responderle a la reina, había que hacerlo de manera correcta porque es una figura importante, a la que no se le puede hablar como a un amigo”, explicó la docente.

Esta es la carta que recibieron los estudiantes de la Saint Mary School por parte de la reina Isabel II. (Cortesía)

La teacher Carla y la directora Ayales juntaron todas las cartas, que además de los curiosos mensajes venían acompañadas por dibujos hechos por los niños. Entonces, ambas mujeres decidieron que las misivas no podían quedarse en Costa Rica e idearon la manera de hacérselas llegar a la reina.

Para fortuna, la directora vivió muchos años en Inglaterra y de su paso por allá conserva una buena amistad con David Routh, capataz adjunto del Palacio de Buckingham.

“Le pregunté que cómo hacía para que ella tuviera esas cartas. Me dio una dirección para escribirle y enviárselas, así que lo hicimos por medio de la compañía DHL. La intención del Currículo Literario es hacer las cosas con propósito, que las cartas no se quedaran en los cuadernos, sino hacer algo real”, recordó Ayales.

En el paquete con las cartas y los dibujos de los niños, iba también una misiva de la directora explicándole a la monarca la dinámica que habían realizado en clase.

Niños ticos reciben carta de la reina Isabel II Estudiantes de la Saint Mary School le escribieron a la reina Isabel y ella les contestó la misiva.

“Hace una semana mi amigo me preguntó si me había llegado algún documento. Me dijo que habló con la reina y que le dijo que estaba muy ilusionada porque esta es la primera vez que estudiantes de Costa Rica le escribían y que estaba muy sorprendida por las cartas y los dibujos”, aseguró Ayales.

La sorpresa fue mayor cuando la directora recibió, en su propia casa, un sobre dirigido a los estudiantes de la Saint Mary School, nada más y nada menos que directo desde el Palacio de Buckingham, con todo y sello real. Era una carta enviada por la reina en respuesta a los pequeños.

“Esperé a abrir la carta hasta estar con todos los estudiantes. Ellos no creían en nadie, estaban sumamente felices porque la reina les contestó”, recordó Ayales.

Benji dice que no irá a la fiesta porque cuesta mucho dinero viajar hasta Londres. (Cortesía)

En el sobre venía una tarjeta de la reina, unas fotografías suyas y la carta que escribió la asistente de lsabel I a nombre de la monarca.

Los niños se emocionaron muchísimo cuando escucharon lo que decía la carta y vieron el sobre con los sellos del Palacio. Curiosamente, el sobre venía de Buckingham, pero la hoja donde escribió la asistente es del Palacio de Windsor, así que hubo que explicarles a los niños que la reina tiene varias casas y que realiza diferentes actividades en cada una de ellas.

“Se quedaron impresionados, sorprendidos. Una tarjeta te la puede mandar cualquiera, pero una carta dirigida no. Había unos chicos que no creían hasta que les enseñé el sello del sobre. Los comentarios fueron muy divertidos, algunos decían que no lo podían creer, otros decían que son famosos”, recordó entre risas la directora.

Junto a la carta que envió la reina Isabel II a los estudiantes ticos, venía una tarjeta con su fotografía. (Cortesía)

De acuerdo con la teacher Carla, la carta la van a resguardar en una cajita de acrílico para cuidarla de cualquier accidente y que así futuros estudiantes de la institución conozcan su historia. “Es un tesoro que merece estar expuesto en la escuela”, dijo.

El proceso del envío de las cartas y la respuesta fue relativamente rápido, tomando en consideración la apretada agenda de Isabel II. De la escuela enviaron el paquete el 25 de marzo y la carta de la reina llegó el viernes 6 de mayo.

Educativo

El Curriculo Literario que aplican en Saint Mary School como proceso educativo lo utilizan principalmente en primaria, pero también lo están implementando en secundaria.

Adrián aprovechó para mostrar sus dotes artísticos en la carta que le envió a la reina. (Cortesía)

En la materia de español ya habían realizado una actividad parecida a partir del libro Ticas Poderosas, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En esa ocasión los estudiantes escribieron cartas para las hermanas Claudia y Silvia Pol, así como para la expresidenta Laura Chinchilla.

La escuela, en un futuro, quisiera contactar al embajador del Reino Unido en Costa Rica para invitarlo a sus instalaciones. Desean que departa con los estudiantes, que hablen sobre la carta de la reina y también de la cultura inglesa.

Además, en un futuro próximo, consideran entablar relaciones con costarricenses destacados, como el astronauta Franklin Chang o la ingeniera Sandra Cauffman.