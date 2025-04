¿Quién lidera Nueva República: Fabricio Alvarado o David Segura? Rosalía Brown dice que ‘depende del tema’

Revista Dominical le preguntó a la diputada del Partido Nueva República (PNR) y candidata a la presidencia de la Asamblea Legislativa, Rosalía Brown Young, quién es el líder de su agrupación política, si lo es el excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, o el congresista David Segura. Brown respondió que “depende del tema”.

La postulante a la presidencia del Congreso argumentó que cada legislador del PNR tiene sus temas de interés, por lo tanto, se pronuncian según el caso. Sin embargo, cuando se le consultó por qué Nueva República habla recurrentemente de temas como identidad de género y diversidad sexual, aseguró que se pronuncian como reacción a ataques de la prensa hacia los principios y valores que defienden. Este es un extracto de la entrevista de Brown con Revista Dominical.

— ¿Considera que la fracción de Nueva República es una fracción de oposición al oficialismo?

— Depende de en qué temas. Cuando nos hemos tenido que oponer, nos oponemos. Cuando hemos tenido que apoyar ciertos temas también los apoyamos. Dependiendo del tema podemos ser una oposición o podemos ser de apoyo.

— ¿Usted se considera una diputada de oposición?

— No todos vamos a estar en contra de todo. Hay cosas que vamos a estar en contra y otras cosas que vamos a estar a favor. En este momento yo me posiciono como una diputada a favor de Costa Rica.

“Yo no voy a decir ‘en contra de esto o en contra de lo otro’. Lo que favorezca a Costa Rica, lo que favorezca a la clase más baja. Ese es el sector que me interesa defender. Respeto a los otros sectores, pero primero está Costa Rica, primero está la clase costera, la clase más baja”.

— ¿Nos podría dar un ejemplo de alguna ocasión en la que usted tuviera que fungir como diputada de oposición contra algún proyecto específico del gobierno?

— Como fracción sí hemos tenido que pronunciarnos en contra de algún proyecto del gobierno. Eso lo hace nuestro jefe de fracción (actualmente José Pablo Sibaja), se encarga de exponer las razones por las que estamos en contra de algún proyecto.

— ¿Recuerda alguna ocasión?

— Normalmente el que sale con el discurso es el jefe de fracción. Como fracción tomamos la decisión, y el que lidera la conversación es el jefe.

La diputada Rosalía Brown, que se autoidentifica como conservadora, no quiso externar su posición sobre el Estado laico. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

— ¿Qué opina usted del Estado laico?

— Yo haría esa pregunta a los costarricenses, ¿qué opinan los costarricenses? ¿Cómo debe ser el Estado con respecto a la iglesia? Yo esa pregunta no la contestaría; yo como Rosalía. Sabemos que la mayoría de los costarricenses somos conservadores, entonces se respeta lo que definen los costarricenses.

— ¿Qué opina de la combinación de religión y política? ¿Deben combinarse?

— Tenemos que ver qué es lo que dicen ustedes que es religión. Por ejemplo, mis principios: la vida es inviolable desde que nace hasta que muere, la vida es inviolable. Eso para para mí es vital. Entonces, si consideran que eso es religioso, entonces sí, porque para mí la vida es inviolable. Esos son mis principios.

— Hace un hace unas semanas vimos al presidente de la República acompañado por autoridades religiosas en una conferencia de prensa. ¿Qué opina usted? ¿Eso es sano? ¿Cuál es su posición personal?

— Las iglesias siempre han participado en las actividades sociales. Cuando hay una emergencia, un huracán, lo que sea, ¿a dónde se refugia la gente? ¿Quién sale a buscar (sic) ayuda de forma incondicional? Podemos decir que las iglesias. Es esa parte social de la comunidad que siempre está ahí presente.

“Tenemos que ver qué es lo que dicen ustedes que es religión” — Rosalía Brown, diputada

“Si el gobierno los quiere tomar en cuenta, es decisión del gobierno, pero somos ciudadanos activos, y también tenemos voz y tenemos voto. ¿Por qué deberían ponernos por aparte?

“No conozco cuál fue la reunión, porque yo trato de no dar seguimiento a eso, pero somos parte activa de la sociedad, votamos, trabajamos, pagamos impuestos. ¿Por qué deberían estar marginados o apartados de las decisiones?“.

— En las dos asambleas legislativas anteriores tuvimos diputados religiosos presidiendo, don Gonzalo Ramírez y don Eduardo Cruickshank. Si usted gana la nominación, sería la tercera en esa lista. ¿Cómo analiza eso?

— No lo había visto de esa forma, porque lo que estoy viendo en mi persona es que soy una diputada de la República, soy conservadora, pero no sabía que tenía que ubicarme en un contexto conservador o no, para llegar a la presidencia el último año. No pensé que eso tuviera que ver.

“Pero como conservadora que soy, siempre voy a buscar la paz en cualquier situación adversa, siempre voy a pensar en lo mejor para el país, lo mejor para la población. Si me corresponde presidir en esta etapa, lo haría con mucho amor al prójimo, con mucho amor a mi país y siempre respetando los principios y valores que son los que profesamos nosotros como fracción”.

Antes de su labor como diputada, Rosalía Brown se desempañó en el área de Capital Humano en empresas multinacionales. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Algunas personas podrían considerar que Nueva República es un partido personalista que gira en torno a Fabricio Alvarado, quien ha sido candidato presidencial, presidente del partido, diputado y jefe de fracción. ¿Eso es cierto?

— No. Don Fabricio es una figura importante, pero también él me deja desarrollarme como diputada. Me deja desarrollar mi visión como mujer. Él me da mi espacio a desarrollarme. No considero que sea solo Fabricio. Cada uno ocupa una posición en el partido y él nos da la libertad de ejercerla.

— Durante mucho tiempo, Nueva República ha tomado como bandera temas que tienen que ver con la ideología individual de las personas, por ejemplo, la identidad de género, la diversidad sexual y la práctica religiosa. ¿Nueva República tiene algo más que ofrecer?

— Claro que sí. Si vieron nuestro plan de gobierno, para nosotros el enfoque era el empleo, especialmente para Limón, la zona costera, donde estaba el plan del canal verde interoceánico, que iba a generar empleo para las costas. Para nosotros es importante la economía del país, no solo la parte individual, como dice.

“También, por ejemplo, para mi fracción, lo que es los indígenas, los afrodescendientes, son una población muy importante que tampoco han tenido mucha oportunidad de desarrollo. Nueva República se preocupa por ellos. La parte indígena y la parte afro. En la parte individual cada persona tiene su valor y eso lo respetamos”.

— Entonces, ¿por qué los temas de sexualidad y género son los que más se discuten en la agenda de Nueva República? ¿Por qué Fabricio Alvarado y David Segura promueven ese discurso?

— Yo creo que a veces la prensa nos encasilla cuando hablan de partidos religiosos, cuando nos hablan de partidos conservadores, pero tampoco están viendo lo que estamos ofreciendo dentro de otros planos. Yo creo que mucho es que nos encasillan.

La diputada conservadora Rosalía Brown vive en Heredia, a donde llegó desde Limón hace casi 40 años. Desde entonces, vive en el mismo barrio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

— Pero, en su opinión, ¿no tiene que ver con que don Fabricio y don David también son personas a las que les gusta hablar de estos temas?

— Yo creo que depende del tema que esté en la Asamblea o el tema que saquen los medios. Si viene un ataque hacia esa parte, los principios y valores, entonces ellos van a reaccionar. Pero si nos hablan de tema de empleo, sobre qué planes tenemos, vamos a decir, ‘claro, tenemos lo del canal verde que es importantísimo para las costas’. Si nos hablaran de ese tema sería excelente.

— Entonces, ¿usted considera que cuando don David y don Fabricio hablan de estos temas es una reacción a un ataque?

— Es como alguna reacción que hay por ahí, entonces ellos responden.

“La prensa nos encasilla cuando hablan de partidos religiosos” — Rosalía Brown, diputada

— En Nueva República hay dos líderes marcados, don David Segura y don Fabricio Alvarado. ¿Quién es el líder de Nueva República?

— Sabemos que don David es bien activo en el partido, igual que don Fabricio. Sabemos que Fabricio es uno de los fundadores del partido, entonces yo digo que depende del tema.

“Por ejemplo, en mi caso, cuando se trata de Limón, yo voy a ser ahí la punta de lanza defendiendo a Limón. Cuando se trata de temas de mujeres, tenemos a doña Olga (Morera), que es férrea defensora de lo que es tema de mujeres.

“Tenemos a Yonder , que él es defensor de lo que es infraestructura y discapacidad. Entonces, dependiendo de qué tema estamos hablando va a entrar cada uno a defenderlo”.

— Diversas fracciones legislativas consideran que debería darse rotación y permitir que una mujer presida el Congreso. Apenas cuatro mujeres han ocupado ese cargo: Rosemary Karpinski, Rina Contreras, Carolina Hidalgo y Silvia Hernández. Ninguna mujer negra hasta hoy. ¿Cuál es su criterio sobre eso?

— Lo que más me gusta de la Constitución Política es que Costa Rica es un país multiétnico y pluricultural. En parte de eso está la población afro, la mujer negra, los hombres negros y también está la población indígena. Entonces, ¿por qué no puede presidir una mujer negra la Asamblea Legislativa?