“Yo sé andar en la montaña, me he preparado para eso. He recibido cursos avanzados de primeros auxilios, sé técnicas de defensa personal porque soy cinturón negro en artes marciales. He aprendido a purificar agua, a ver comida donde otros solo pueden ver desechos. Imagínese que he aprendido hasta a hacer conservas de pollo y papa, además de deshidratar carne para que tenga una mayor duración”, asegura.