Revista Dominical

¿Por qué vino un barco de Estados Unidos a lidiar con las listas de espera de la Caja en Limón?

El USNS Comfort arribó a Limón para atender a más de 1.500 pacientes, pero no es lo único que dejó en el puerto

EscucharEscuchar
Por Fernando Chaves Espinach

En el frenesí del almuerzo en el Park Hotel, mientras los clientes se concentraban en su rice and beans, era fácil perderse el barco que recién atracaba en el restaurante. Afuera, la brisa diluía las conversaciones en el malecón de Limón; a pocas cuadras, docenas de pacientes esperaban su atención a bordo del USNS Comfort.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
USNS ComfortsaludCaja Costarricense del Seguro SocialLimón
Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, Universidad de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura y arte. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual de la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Curador con experiencia en CRFIC, MADC y otros.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.