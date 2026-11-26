Empecemos por decir que problablemente no haya existido mayor éxito en el mundo del entretenimiento, en términos monetarios, que Grand Theft Auto VI. En serio. Nada se compara: unos $3.790 millones en un día, con 32,5 millones de unidades vendidas antes del lanzamiento. Nada se compara.

Hay videojuegos que se compran y se juegan; modas que van y vienen. Muchos generan memes, inspiran videos, alimentan conversaciones y hacen que millones de personas reconozcan personajes, lugares y escenas sin necesidad de haber tomado un control. La serie de GTA suma ambas y va más allá.

El nuevo título de Rockstar Games llegó el 19 de noviembre. En su primer día se convirtió en el estreno en el más exitoso de la historia del entretenimiento, según Rockstar.

Pero el dinero no explica por sí solo el fenómeno. Para entenderlo hay que mirar lo que ocurrió fuera de las consolas. Hay que entender cómo un mundo se derrama sobre el otro.

Anuncio del juego en Copenhague, la ciudad menos parecida a Vice City imaginable. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

¿Cómo un videojuego se convirtió en un lenguaje de la cultura popular?

La saga lleva más de dos décadas construyendo ciudades ficticias que funcionan como caricaturas de Estados Unidos, país que, de por sí, vive de caricaturas. En el universo de GTA conviven el culto al dinero, la obsesión por la fama, el consumo, la violencia, la corrupción, los medios de comunicación y las desigualdades sociales. También la música increíble, el deseo, el humor, el éxtasis.

La serie utiliza el humor negro y la exageración para retratar esas contradicciones y hacernos partícipes. El historiador John Wills, en un artículo publicado en 2021 en la European Journal of American Studies, analizó cómo GTA V utilizaba su mundo y sus mecánicas para cuestionar el llamado sueño americano, la cultura del exceso y la decadencia social. También advirtió una contradicción, pues el juego critica ese universo mientras ofrece al usuario la posibilidad de participar en buena parte de sus excesos.

Esa ambigüedad forma parte de su atractivo. El jugador puede recorrer una ciudad que parodia la sociedad contemporánea y, al mismo tiempo, participar en sus disparatadas reglas. Ni modo: aquí estamos.

¿Cuánta gente conoce GTA aunque no lo juegue?

Un informe de tendencias culturales publicado por el equipo de YouTube en noviembre ofrece una medición sugerente.

En una encuesta realizada en Estados Unidos a personas de entre 14 y 29 años, el 82% identificó a Grand Theft Auto entre los temas que consideraba ampliamente conocidos. La proporción fue comparable con la de las celebridades de Hollywood (79%) y el Super Bowl (83%). Claro está, su popularidad no es uniforme en el mundo, pero ya sabemos que vivimos en la estela de lo que refulge en Norteamérica.

El informe también contabilizó más de 900.000 millones de visualizaciones de contenido relacionado con la saga en YouTube. GTA V, publicado en 2013, permaneció entre los diez videojuegos más vistos de la plataforma todos los años hasta 2025.

La expectativa por la sexta entrega llevó a que los videos relacionados con GTA VI superasen los 40.000 millones de visualizaciones antes del estreno. El día del lanzamiento, los videos que llevaban el nombre del juego en el título acumularon otros 3.500 millones de reproducciones, según YouTube. Es masivo.

Anuncio del próximo lanzamiento de Grand Theft Auto 6 en la estación Bloor-Yonge de Toronto. (Dillan Payne/Wikimedia Commons)

¿Por qué la gente mira GTA incluso cuando no está jugando?

El juego ofrece un escenario, no una historia cerrada. Sus ciudades están pobladas de personajes, vehículos, comercios, situaciones inesperadas y reglas que permiten crear escenas que los desarrolladores no necesariamente imaginaron. Por decir algo: en 2024 se estrenó Grand Theft Hamlet (2024), un documental situado dentro del juego sobre un intento de montar la obra de Shakespeare.

Surgieron los videos de desafíos, acrobacias, bromas, investigaciones y parodias. Incluso la pantalla de derrota del juego, con la palabra “Wasted”, se convirtió en una expresión visual utilizada para representar fracasos en videos y memes.

Una de las expresiones más desarrolladas de este fenómeno es el roleplay, que tiene su extensa historia. En servidores especiales, los participantes crean personajes e improvisan vidas dentro del universo de GTA: trabajan, forman relaciones, participan en conflictos y construyen historias colectivas.

El informe de YouTube contabilizó más de 8.000 millones de visualizaciones de videos de GTA Roleplay a lo largo del tiempo. En algunos casos, estas transmisiones funcionan como series de televisión improvisadas, con personajes recurrentes, episodios, conflictos y seguidores que esperan el siguiente capítulo.

¿Qué papel tienen la música y la estética?

La identidad de GTA también se construye con sonidos e imágenes que se filtran al mundo real (pregúnteles a sus amigos qué están escuchando estos días). Sus emisoras de radio ficticias, que acompañan los recorridos por las ciudades, mezclan géneros, épocas y artistas.

La música no es un simple fondo: contribuye a definir el carácter de cada escenario y a convertir los trayectos en parte de la experiencia. Por eso, un compositor como el costarricense Andrés Soto termina metido en la refriega, con su divertida música telenovelesca.

También está su estética reconocible, collage de los 80 imaginados por Miami Vice, los 90 del rap, el frenesí de los 2000 y la estética de hoy, la locura digital.

Automóviles, ropa, palmeras, luces nocturnas, carteles y paisajes urbanos. Vice City, inspirada en Miami, se convirtió desde su primera aparición en una representación exagerada de la cultura playera, el lujo y el exceso que hoy no nos resultan exóticos, sino parte de la cultura pop dominante.

La nueva entrega recupera esa ciudad dentro del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, y presenta a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja que se involucra en actividades criminales.

Búsquelo: está en todas partes GTA VI. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

¿Cuánto vale un fenómeno cultural de esta escala?

La franquicia ha vendido más de 475 millones de unidades, según cifras de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. De ellas, más de 230 millones corresponden a GTA V. La sexta entrega generó $3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día, de acuerdo con estimaciones de la compañía, y registró 32,5 millones de unidades vendidas antes de su estreno.

El éxito tiene una explicación que va más allá de la espera de 13 años. Grand Theft Auto consiguió que su universo siguiera vivo entre una entrega y otra, pues sus seguidores no solo esperan nuevas misiones, sino que desean una ciudad viva-sucia-inagotable, una banda sonora, personajes para cuestionar y un escenario donde millones de personas puedan inventar sus propias historias.

El atractivo de estas simulaciones está en el diálogo que establecen con el mundo real. La versión de Estados Unidos que recrea Rockstar resulta reconocible porque recoge elementos de nuestro imaginario colectivo, con el espectáculo de las redes sociales, el absurdo de la celebridad, las contradicciones del consumismo y las excentricidades de la vida cotidiana.

Pero la influencia no va en una sola dirección. Los mundos ficticios también pueden modificar la manera en que imaginamos los reales: la arquitectura, la moda, el lenguaje y la cultura popular circulan entre la ficción y la vida cotidiana.

A medida que los entornos digitales ganan detalle, esa frontera se vuelve menos nítida y podemos terminar reconociendo una ciudad real porque se parece a la que recorrimos en un videojuego. Quién sabe qué sigue en este mundo inundado de otro.

Hay quien todavía ningunea los videojuegos. Quizás no sabe que es un nuevo residente de Vice City, incluso contra su voluntad. Ya se dará cuenta.