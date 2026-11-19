El compositor costarricense Andrés Soto recibió un encargo poco habitual: crear en dos días una pieza musical que evocara las telenovelas latinoamericanas, con referencias como Pasión de Gavilanes. Lo que no sabía al principio era que su trabajo terminaría dentro de Grand Theft Auto VI, el videojuego de Rockstar Games.

“Hace unos meses, el director creativo de la agencia Racket Club me preguntó si podía componer en dos días algo que parodiara la música melodramática de telenovelas latinoamericanas como Pasión de Gavilanes y terminó siendo GTA para mi sorpresa”, cuenta Soto a La Nación, desde Estados Unidos, donde reside.

La composición acompaña El Destino Extiende Sus Alas, una telenovela ficticia de Megamundo, una cadena de televisión que forma parte del universo del videojuego. Entre las posibilidades que ofrece GTA VI está sentarse a ver televisión y descubrir algunos de estos contenidos.

“Cuando me dijeron que era para Grand Theft Auto VI no me lo podía creer. ¡Fue difícil mantenerlo secreto por tantos meses!”, relató.

Fiebre y música se unen

El lanzamiento de Grand Theft Auto 6 (GTA 6) es uno de los grandes fenómenos culturales del año. (SEBASTIAN ELIAS UTH/Ritzau Scanpix via AFP)

Para desarrollar la pieza, Soto recibió videos preliminares de la producción, todavía sin el renderizado final, pero con las voces de los personajes grabadas. A partir de ese material construyó una propuesta que recupera los recursos musicales de los melodramas televisivos de décadas anteriores.

“Me pareció demasiado gracioso, y fue divertido adaptar mi estilo y mi producción para sonar como alguna novela de hace 30 años”, explicó.

La instrumentación digital combina guitarra, armónica, cuerdas, trompetas, piano y percusión. La intención era reproducir el tono exageradamente emotivo que caracteriza a este tipo de producciones.

GTA 6: confirmada fecha de lanzamiento

Soto describió su participación como una oportunidad inesperada dentro de su trayectoria profesional. “Para mí fue un privilegio participar en este fenómeno cultural, una de esas bonitas sorpresas que a veces aparecen en la impredecible vida de compositor”, dice el músico.

El músico también encontró en la experiencia una reflexión sobre las oportunidades y el tiempo que toma construir una carrera.

“Tal vez este tipo de música la pude haber compuesto a los 18 años, pero me tomó 20 años desarrollar las conexiones que proveyeron la oportunidad fortuita. Así que uno nunca sabe cuándo se le abrirá una puerta”, concluyó.