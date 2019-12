–Es muy difícil, es un tema muy complicado porque no a todo el mundo le cae bien eso. Sé perfectamente que no soy el rey, pero si los morados me quieren decir así futbolísticamente pues bienvenido sea, pero yo sé que solo hay un rey. No vivo de los halagos, aunque no le digo que no me gustan, sí, pero no me embriago. Que digan que soy el rey me cohíbe porque no lo soy; pero así como me etiquetaron de rey, también me etiquetaron de arrogante y no lo he podido borrar. No puedo hacer nada, no lo digo yo, lo dicen ellos, es algo que está fuera de mis manos.