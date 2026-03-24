Revista Dominical

¿Perdió Costa Rica su liderazgo internacional en la discusión sobre cambio climático?

Expertos valoran el progresivo abandono de metas ambiciosas en torno a cambio climático, donde el país tuvo liderazgo internacional por años.

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Por Mario Fernández Calderón
Parque Nacional Corcovado
11/03/2025 ( Foto de ensayo para la revista dominical ) Parque Nacional Corcovado. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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