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Revista Dominical

Patricia Vargas, presidenta del Poder Judicial, ve lecciones en la Segunda Guerra Mundial: ‘Me parece impresionante cómo podemos llegar los seres humanos a destruirnos a nosotros mismos’

Desde los actos cívicos en su escuela en San Joaquín de Flores hasta la presidencia del Poder Judicial, su historia está marcada por la educación pública, la vocación jurídica y el deseo de seguir aprendiendo. En casa la esperan su esposo, sus hijas gemelas y tres perros.

Fotos entrevista de Patricia Vargas nueva presidente de La Corte Suprema de Justicia / Foto John Durán
Vargas atendió a Revista Dominical en su despacho de magistrada, un día después de su elección como presidenta del Poder Judicial. JOHN DURAN
Lucía Astorga

Más allá de los títulos de doctora en Derecho Penal, magistrada de la Sala Tercera y ahora presidenta de la Corte Suprema de Justicia, existe una mujer que disfruta perderse entre las páginas de una novela, que busca en las historias de la Segunda Guerra Mundial lecciones sobre la dignidad humana y que todavía lamenta que en la POPS hayan dejado de vender su helado favorito: el de caramelo.

Patricia Vargas González es la niña de San Joaquín de Flores que tomaba el micrófono en los actos cívicos de su escuela, la estudiante que encontró en sus profesores una inspiración para dedicar su vida al Derecho, hermana gemela y madre de gemelas que, con dos bebés de cinco meses, cuatro maletas y una beca para cumplir el sueño de estudiar en España, se marchó junto a su esposo a empezar una nueva vida.

Es la mujer que siguió corriendo cuando enfrentó el cáncer, que desempolva su cámara fotográfica cuando encuentra tiempo para aprender algo distinto y que comparte su casa con tres perros, entre ellos Canelo, un callejero.