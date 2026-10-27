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El País

Patricia Vargas, nueva presidenta de la Corte: El Poder Judicial tiene que ser contundente en responder cuestionamientos sin fundamento

Patricia Vargas fue electa por la Corte Plena para asumir la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia durante los próximos cuatro años

Retratos de Patricia Vargas nueva presidente de La Corte Suprema de Justicia / Foto John Durán
Patricia Vargas es magistrada propietaria desde 2023. JOHN DURAN

Natalia Vargas y Lucía Astorga

La magistrada Patricia Vargas González asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia el 26 de octubre, luego de obtener los 12 votos necesarios en la Corte Plena para ocupar el máximo cargo de este poder de la República.

Menos de 24 horas después de su elección, en entrevista con La Nación, Vargas afirma que recibió su nombramiento con humildad y describió al Poder Judicial como su casa.

En un contexto de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, la nueva presidenta, magistrada desde el 2023, explicó que la defensa institucional será uno de los ejes de su gestión. Sostuvo que el Poder Judicial debe responder con claridad y contundencia a los cuestionamientos que, sin fundamento, pongan en entredicho la legitimidad de la institución o de sus funcionarios.