Revista Dominical

Pañales para mulas: el emprendimiento que transformó la vida de cuatro vecinas de Guácimo

Emprendedoras confeccionan hasta 250 pañales equinos por semana.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Cuatro vecinas de Guácimo de Limón crearon un emprendimiento para elaborar pañales para mulas que son empleadas en una finca bananera de la zona.
Cuatro vecinas de Guácimo de Limón crearon un emprendimiento para elaborar pañales para mulas que son empleadas en una finca bananera de la zona. (Foto/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pañales para mulasemprendedoras pañales Guácimo
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.