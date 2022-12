Obituario 2022: Mijaíl Gorbachov, el reformista que despidió a la URSS

De la boca de Mijaíl Gorbachov, al menos públicamente, no salió palabra alguna en contra de la ofensiva de Vladimir Putín contra Ucrania. Sin embargo, su fundación sí emitió un comunicado en el que se pidió “un cese de las hostilidades y el inicio inmediato de negociaciones de paz”.

Esa concisa pero significativa petición, que recordó la agencia AFP, resume las características conciliadoras por las que Gorbachov, Premio Nobel de la Paz en 1990, fue conocido.

Gorbachov no habló, mas su amigo Aleksei A. Venediktov declaró que el último presidente de la Union Soviética estaba “molesto por la guerra” y que esto socavaba “la obra de su vida”, rescató The New York Times.

Mijaíl Gorbachov falleció el 30 de agosto de este 2022, cuando la guerra contra Ucrania continuaba. El político reformista murió tras luchar contra una grave enfermedad que no trascendió.

En Costa Rica Gorbachov es una figura muy recordada y no solo por su legado político, sino porque en el año 2000 disfrutó del verdor de este país, en el que tuvo un incidente cuando fue “revolcado por las olas” en playa Chiquita de Limón.

El recordado político soviético, Mijaíl Gorbachov falleció este 2022: tenía 91 años. Foto: Twitter

En su visita al país estuvo en la Universidad Earth, donde los estudiantes le pidieron fotos y autógrafos. Su presencia fue muy grata en el décimo aniversario del centro de enseñanza. El ruso fue invitado luego de que las autoridades académicas hicieran una encuesta en la que él resultó como el líder mundial que más admiraban los alumnos, recordó La Nación.

Gorbachov, quien estuvo los últimos 20 años alejado de la política, vivió con una marca indeleble de reconocimiento por haber puesto fin a la Guerra Fría que amenazaba con una guerra nuclear. Tras su muerte fue recordado como “el estadista único en su tipo que cambió el curso de la historia”, según expresó Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Fue en 1985 cuando Mijaíl Gorbachov asumió las riendas de la Unión Soviética, luego del fallecimiento de Constantin Chernenko. El político estaba afiliado al Partido Comunista, sin embargo, tenía visiones de país que lo hacían pensar y actuar distinto a los demás. Puso orden. Desde su llegada implementó políticas reformistas y se acercó a países capitalistas, sobre todo con Estados Unidos.

George F. Kennan, diplomático y sovietólogo estadounidense, catalogó a Gorbachov como “un milagro”, recuerda New York Times. La intención del político no era terminar con la URSS, sin embargo, tras cinco años en el poder le tocó ver la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

El día que Gorbachov visitó Costa Rica y lo salvaron de ahogarse en playa Chiquita de Limón

Su fama fue, sobre todo, internacional, pues en su país muchos le culpaban por la caída de la Unión Soviética, algo que sus detractores, incluido Putín, señalaron como una “humillación”. Seis años después de recibir el Nobel de la Paz se postuló en las elecciones presidenciales rusas, alcanzando solamente un 5% de apoyo.

Mijaíl Gorbachov y su amada esposa Raísa, quien falleció en 1999. Foto: Twitter

“Sus admiradores se maravillaban ante su visión y su valor. Sus detractores, incluyendo algunos de sus antiguos camaradas del Kremlin, le acusaron de todo, desde la ingenuidad a la traición. La única cosa en la que todos están de acuerdo es en que casi en solitario cambió su país y el mundo”. Así lo describió Taubman en la biografía Gorbachov: Vida y época.

Entre sus acciones más históricas se destacan el haber presidido un acuerdo armamentístico junto a Estados Unidos -el cual redujo los arsenales nucleares-, retiró las fuerzas soviéticas de Afganistan, dio apertura a las elecciones multipartidistas en sociedades soviéticas, propiciando así a una reforma democrática, y atacó la corrupción de las élites comunistas, recuerda New York Times.

Su vida Copiado!

Nacido un 2 de marzo de 1931, posiblemente nadie hubiera vaticinado el hombre en quien se convertirá el pequeño Mijaíl, quien sobrevivió a la escasez de su pueblo, donde sus padres campesinos no tenían demasiado para darle y presenciaban cómo criaturas de entre 1 y 2 años morían por inanición.

Ninguna situación adversa le impidió prepararse: cursó la primaria, secundaria y a los 19 años ingresó a la Universidad, se mudó a miles de kilómetros donde conoció una realidad sin la escasez de la que se rodeó toda la vida. Estudió derecho y con los años se convirtió en un maravilloso orador. El New York Times cita que sus compañeros lo recordaron como un hombre seguro de sí mismo, de mente abierta y como alguien con la capacidad de “maquinar sin escrúpulos”.

Su evolución en la política, que vendría después, ya es conocida.

En cuanto al corazón, Mijaíl se casó con Raisa Gorbachov, el gran amor de su vida, y quien al morir en 1999 dejó un vacío inmenso en el político.

“Mi vida ha perdido su sentido principal”, escribió en sus memorias luego de la sentida pérdida. A ella la adoró hasta el último de sus días.

Los enamorados tuvieron una sola hija, Irina, quien también disfrutó de Costa Rica, junto a su padre, en el año 2000, ocasión en el que el apreciado político tuvo un contratiempo con una ola, no obstante, nunca dejó de sonreír.