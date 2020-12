Little Richard fue uno de los que formó el primer grupo de integrantes del Salón de la Fama del Rock and Roll, por supuesto. Luego el del Salón de la Fama de los Compositores y así varios salones más y una centena de reconocimientos de todo tipo. Sin embargo, entre todos estos tributos, hubo uno que valía el peso de sus lágrimas y sudor. Me refiero al Rhapsody & Rhythn del Museo Nacional de Música Afroamericana por “su papel clave en la formación de géneros musicales populares y ayudar a poner fin a la división racial en las listas de música y en los conciertos a mediados de 1950”.