No puedo siquiera imaginar la carga emocional que representaban estos papeles para Boseman. Como si no fuera suficiente tener que lidiar con la realidad de ser negro en Estados Unidos, con la sutil discriminación de Hollywood de la que tanto hablan; o con el racismo no tan sutil que se vive en las calles; y como si fuera poco, mientras vivía con una enfermedad que el resto no sabíamos que existía. Fuerza, carácter y determinación es poco decir.