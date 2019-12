Ese día don Jorge no solo me dio un carro; me dio una lección, me enseñó que un líder no debe estar ajeno a las necesidades de los miembros de su grupo, me enseñó que las personas debemos valorar el esfuerzo que hacen los demás y darles el empujón necesario para que puedan avanzar, me dio su apoyo y me dio la caña para pescar, me mostró que su corazón siempre estaba abierto y dispuesto a compartir lo que a él se le había dado.