Obispo Manuel Eugenio Salazar narra tres ocasiones en las que habló con el papa Francisco

El obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia e integrante de la Conferencia Episcopal, Manuel Eugenio Salazar, tuvo la oportunidad de hablar entre ocasiones con el papa Francisco, a quien definió como un líder en la lucha por rescatar el verdadero Evangelio de Jesucristo.

Salazar conversó con Revista Dominical el pasado 6 de marzo, mientras el sumo pontífice se recuperaba de una enfermedad respiratoria que lo mantuvo hospitalizado. Finalmente, este lunes 21 de abril, el papa Francisco falleció a sus 88 años de edad.

Hoy mismo, tras la muerte del obispo de Roma, Salazar aseguró que la humanidad perdió “a un gran hombre, a un gran pastor, a un gran ciudadano, pero nos consuela que esté descansando el paz en este hermoso tiempo litúrgico, el de la resurrección”.

El obispo de Tilarán invitó a implementar el legado del papa Francisco, ya que es la mejor forma de honrar su memoria. “Fue un papa sencillo, austero, eso le da un mensaje a este mundo donde el poderoso caballero es don dinero; pero él, con su vida humilde nos dio un ejemplo”, declaró Salazar.

El siguiente es un extracto de la conversación realizada con el obispo en marzo.

— Usted pudo hablar con el papa Francisco en tres ocasiones. ¿Podría comentar cómo ocurrieron esas reuniones?

— Francisco fue declarado papa en el 2013. Yo fui ordenado obispo en el 2016. Los obispos cada 5 años realizan la visita al papa, que se llama visita ad limina, y coincidió precisamente que yo pude ir pocos años después de que Francisco fue constituido papa. Ese fue el segundo encuentro.

“Antes de eso, fui a Roma porque a los que nos hacen obispos nos invitan a un curso, entonces fuimos y había una audiencia con el papa. Ese fue el primer encuentro, el segundo encuentro fue la visita ad limina, y luego la visita del papa Francisco en Panamá. Entonces, en tres ocasiones lo he logrado tener cerca y concretamente en dos de ellas estuvimos muy muy cerca".

El obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, guarda con cariño la fotografía de la primera vez que habló con el papa Francisco. (John Durán/John Durán)

— ¿Cómo fue el trato persona a persona con el papa Francisco?

— En la visita ad limina llegamos al Vaticano, hay una sala, nos dejan a solas en esa sala con el papa ahí. Me llama la atención que la silla donde está el papa tiene como un botoncito, seguro en alguna emergencia toca el botón. Es una sala que debe estar monitoreada con cámaras pero sin micrófonos.

“Cada obispo tenía que leer un pequeño informe, yo como obispo nuevo no tenía que leerlo, pero lo que yo le expresé fue el amor, el cariño del pueblo de Costa Rica, el agradecimiento, la oración que estábamos con él.

“Lo que me gustó es que él se sentó en una sillita y es como ver a un abuelo. Él nos dijo ’hablen lo que sea, digan lo que quieran‘, nos dio total libertad. Estaba todo el tema fuerte la curia romana, que él estaba intentando reformar, y nos dijo ‘hablen todo lo que quieran sobre la curia romana, críticas constructivas’. Nos dio total libertad.

LEA MÁS: Los papables: ¿cuáles son los 12 nombres que más se perfilan como sucesor del papa Francisco?

“Además, nos dio unos ejemplos de unos casos muy dolorosos en la curia romana, de anomalías, que no puedo decir en público, él nos contó como diciendo ’no todo está bien, hay que corregir y mejorar muchas cosas′. Me impresionó eso, que nos dio total libertad de conversar”.

“Luego, cuando me lo encontré en Panamá, hubo encuentro del papa con los obispos en una iglesia en la ciudad de Panamá. Nos pusieron a todos en las bancas, el papa entró por la puerta principal, yo me quedé atrás y fui de los primeros en saludarlo.

“Yo le dije ‘papa Francisco, soy de Costa Rica, estamos contigo’. Y él me dijo, ‘no, conmigo no, con el que hay que estar es con Él‘, y señaló el sagrario, para decirme ‘con Jesús’. Que además él se sorprendió, porque el sagrario estaba abierto ya que sacaron a el Santísimo para usar el templo como aula de reunión. Me acuerdo de la reacción de él.

“Pero eso me gustó de él, que me dijo, ‘no, no hay que estar conmigo, hay que estar con Él’, y me señaló a Jesús. Entonces fueron tres encuentros, primero el de obispos nuevos, luego la visita ad limina y después Panamá.

LEA MÁS: Papa Francisco, primer pontífice americano, deja hondas reformas y división ideológica en la Iglesia

Esta es la fotografía que inmortalizó una de las ocasiones en que Manuel Eugenio Salazar saludó al papa Francisco. (Tomada del Facebook de monseñor Manuel Eugenio Salazar)

“En la segunda ocasión yo era un obispo joven, nuevo, y no acaté a llevarle ningún regalo al papa, como es la costumbre, nadie me lo dijo. Cuando vamos llegando donde el papa, y nos van pasando obispo por obispo a saludarlo. Deay, llego yo a saludarlo y lógico, él acostumbrado como a esperar algo, y vio que yo no tenía nada, y yo con esa vergüenza. Él disimuló y me dio un rosario. Pero pasé esa vergüenza.

“Me acuerdo que el obispo de Limón le llevaba como unas flechas de los indígenas de Talamanca, y a mí se me olvidó, vieras que gran vergüenza, pero nadie le recrimina a uno ni él se molesta, jamás. Fue un chasco que me pasó con él.

“(...) Él le hace propaganda al café de Costa Rica, yo no sé cómo los productores de Costa Rica no lo aprovechan más. Cada uno que va de Costa Rica le lleva café y él siempre dice ‘el mejor café del mundo’. Yo una vez le dije, ‘Santidad, ¿sabe usted lo que está diciendo?‘, y me respondió ‘Sí, el mejor café del mundo es el de Costa Rica’.

“‘El nos contaba que cuando le llegaba café de Costa Rica le regalaba al patriarca de la Iglesia ortodoxa, que le encanta el café que además es un producto exótico en oriente”.

LEA MÁS: Obispo Manuel Eugenio Salazar: ‘Los clérigos somos una minoría marginada’

— Él da al impresión de ser un papa muy sencillo, muy ‘de a pie’. ¿En persona también da esa impresión?

— Sí. Es un hombre sencillo, humilde, tanto que uno de los lemas de él es ‘quiero una iglesia pobre para los pobres’. Eso le ha costado lagrimas de sangre, sudor de sangre, como Jesús en Getsemaní, porque no es fácil, no es fácil lograr una iglesia de más de 2.000 años, a la que se le ha pegado mucho polvo en el camino.

“Es un hombre sencillo, que trabajó mucho con las barriadas pobres de Argentina, ahí donde él fue arzobispo y cardenal. Me llamó la atención una vez que fui a Roma, que hay muchos pordioseros (habitantes de la calle) con un montón de paquetes y cobijas, y vi una señora mayor que tenía una foto del papa Francisco. Eso quiere decir que los pobres lo sienten cerca y algunos de los ricos no lo quieren mucho, por esa dirección que él quiere dar.

“De hecho, él pudo haberse puesto cualquier otro nombre, pero Francisco hace alusión a San Francisco de Asís, buscando una iglesia que se quite el polvo del camino, lo que se le ha pegado, una iglesia que más que una institución aliada de los poderes, sea una institución con los pobres, sencilla, profética y eso no es tarea fácil.

“Muchos no lo quieren porque él llama a desinstalarnos, a no hacer del dinero y los bienes materiales un ídolo”.

LEA MÁS: Obispo Manuel Eugenio Salazar: ‘Hay que aprender de la Iglesia evangélica’

— El papa Francisco hizo declaraciones que podrían ser polémicas, cuando pidió a los padres que tuvieran hijos homosexuales que no los echaran de la casa, que les otorgaran amor. ¿Qué opina usted de ese mandato?

— Yo apoyo al papa Francisco totalmente. Para mí es un gran papa, comulgo con su pensamiento y su actuar. Me duele mucho que esté enfermito y que su enfermadad lo pueda llevar a la muerte. Me duele que nos deje en un momento tan crucial de la humanidad. Lo apoyo y suscribo todo lo que él ha hecho.

“Eso que la gente dice, que es un papa moderno, liberal o progresista, yo creo que es porque no han entendido bien la revelación de Dios en Jesucristo, no entienden bien el magisterio de la iglesia. Él no está inventando nada nuevo, simplemente está rescatando el evangelio de Jesucristo.

“Para el cristianismo, el ser humano es criatura de Dios y es hijo de Dios, por la tanto es sagrado. Uno de los aportes del cristianismo a la humanidad es el concepto de dignidad humana, que no existía tan claro y tan fuerte. Entonces, para el cristianismo y concretamente católico, toda persona es digna, sea quien sea. Hay que respetar a la persona y amarla, es lo que ha dicho el papa Francisco.

“Aunque pensemos diferente, tenemos que amar a la persona en concreto, es lo que ha rescatado el papa, incluso con una frase famosísima en un avión: ‘¿Quién soy yo para juzgarlos?‘. Él, que es la máxima autoridad la Iglesia católica, dice que no se sienten capacidad de juzgarlos.

“Eso al papa le ha costado mucho rechazo, especialmente de los ultraconservadores de la Iglesia católica, según entiendo, de un sector muy fuerte en Estados Unidos”.

LEA MÁS: El cónclave tras la muerte del papa Francisco: cuándo se convocará y cómo funcionará