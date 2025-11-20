Revista Dominical

No se pierda ‘El electo’, una comedia que desnuda las máscaras de los políticos de turno

Recién electo presidente, se prepara para dar su discurso de investidura pero, de pronto, un intrusivo tic nervioso le hace imposible seguir hablando. Conozca la obra.

Por Roger Bolaños Vargas
"El electo" se presentará por última vez en el Teatro Espressivo este fin de semana







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como "Periodista del año" en 2023.

