No se pierda ‘El electo’, una comedia que desnuda las máscaras de los políticos de turno

"El electo" se presentará por última vez en el Teatro Espressivo este fin de semana

El personaje de esta obra acaba de ser electo presidente de la República y se enfila a dar su primer discurso, ¡el momento más importante de su carrera! Empieza a recitar las palabras que tantas veces repitió frente al espejo pero, de pronto, un intrusivo tic nervioso le hace imposible seguir hablando, una intensa picazón en la nariz explota solamente cuando pronuncia su deseada alocución. ¿Y ahora?

Esta es la premisa de la obra El electo, una extraordinaria comedia que presenta el Teatro Espressivo desde el 31 de octubre y hasta este domingo 23 de noviembre. El electo pone bajo la lupa el poder, la ambición y la fragilidad humana detrás de la política. Si usted fuera el candidato presidencial en cuestión, ¿cómo haría para eliminar su tic nervioso con total urgencia?

En la historia escrita por el dramaturgo español Ramón Madaula, el relato nos lleva al despacho del presidente electo —interpretado por Roberto Bautista—, donde su equipo recurre a las habilidades de un prestigioso psiquiatra —encarnado por Andrés Montero— al que llaman con extrema urgencia.

En 'El electo', Roberto Bautista se luce con una actuación expresiva, histriónica, llena de vida y sentimiento de fondo. El intérprete se toma en serio lo de "encarnar" a un candidato presidencial. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

Y en la consulta psiquiátrica, al electo —como le pasaría a cualquiera de nosotros— no le queda otra que abrirse y contar sus secretos, una conversación tan íntima como reveladora, con pasajes por su infancia que, sin duda, empujan al público hacia una sonora carcajada.

El personaje de Bautista es una parodia de los políticos (incluso de aquellos que niegan serlo), sin importar su posición ideológica. Un hombre que intenta lucir fuerte pero que es un manojo de nervios e inseguridades que un psiquiatra completamente atípico debe intentar desenmarañar.

Andrés Montero, por su parte, interpreta a un profesional poco ortodoxo, desesperante, gritón y hasta alcohólico, que propone soluciones curiosas y aparentemente absurdas, pero efectivas, para los problemas del presidente de la Repúblca, aunque a veces sus hirientes comentarios hacen que el novel mandatario se derrumbe.

Basta con esta pequeña frase del psiquiatra al dubitativo presidente: “¡Usted ha nacido para ser un gran líder mundial! Usted es un hombre herido, un hombre malquerido, maltratado, vilipendiado, en definitiva, ¡un infeliz! Sí, solo un infeliz podría soportar la presión de ser presidente de la República, una persona equilibrada emocionalmente jamás podría".

Por su parte, el personaje de Andrés Montero tiene la impresionante capacidad de generar empatía y desesperación al mismo tiempo en el espectador. Un psiquiatra atípico, sin duda. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

El presidente y su psiquiatra mantienen un “pin pon” de ideas que hacen imposible desconectar la mente de esta batalla dialéctica. Al contrario, es un costante estallido de carcajadas. Los actores, ellos dos solos, sostienen más de una hora y media de sorpresas, risas vociferantes y verguenza ajena en el mejor de los sentidos.

Por si esto fuera poco, el final propuesto por Madaula ofrece un giro de guión que pone en duda todos los hallazgos del psiquiatra.

El director de esta intrépida obra, Arnoldo Ramos Vargas, advierte que se trata de “una comedia ácida y muy inteligente, en la que hay que estar muy atento para no perderse una”.

“Desde el primer acercamiento al texto, su agudeza y humor me confrontaron con preguntas esenciales sobre el poder, la identidad y la fragilidad de nuestras convicciones. Me vi obligado a conceptualizar la obra desde una mirada política, no solo por su temática, sino por lo que implica poner en escena una historia que desnuda al ser humano en el momento más vulnerable de su ascenso: el instante en que debe enfrentarse a sí mismo”, comentó Ramos.

Bautista y Montero exhiben su destreza actoral con un excelente dominio del escenario y una enorme capacidad para mantener el ritmo, solo ellos dos, por más de hora y media. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

El electo enfrenta la política contra la ciencia, la apariencia contra la verdad y el poder contra sí mismo. Con humor inteligente y ritmo vertiginoso, la obra invita al público a reflexionar sobre las verdaderas motivaciones que mueven a quienes buscan dirigir a otros… y los conflictos internos que eso conlleva.

“Esta puesta en escena dialoga con nuestro contexto y nos recuerda que el teatro, como la política, es un acto profundamente humano, donde la vulnerabilidad puede convertirse en fuerza y la ficción en espejo”, agregó el director Ramos.

La gerente general del Grupo Espressivo, Natalia Rodríguez, fue clara con las intenciones de esta puesta en escena.

“Hace unos días comenzó la campaña electoral en Costa Rica, y empezamos a ver otra vez esas máscaras que candidatos y candidatas se colocan para enfrentar la contienda. Máscaras construidas a lo largo de los años, algunas más auténticas que otras, pero todas reflejo de sus miedos, motivaciones e inseguridades. De eso justamente se trata El electo, la obra que estrenamos para cerrar el año clave de comedia inteligente”, expresó Rodríguez.

No se confíe, cuando todo parece resuelto, un giro de guión lo dejará con más dudas que respuestas. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

¿Cómo puedo verla?

La obra El electo, del director Arnoldo Ramos, se presentará por última vez este fin de semana en el Teatro Espressivo. Puede verla viernes, sábado o domingo.

Funciones:

Fechas : Hasta el domingo 23 de noviembre

: Hasta el domingo 23 de noviembre Horarios : Viernes y sábado a las 8 p. m., domingo a las 6 p. m.

: Viernes y sábado a las 8 p. m., domingo a las 6 p. m. Entradas: ¢11.250 + IVA y cargos por servicio. Precio especial para jóvenes de 18 a 25 años y adultos mayores.

Las entradas están a la venta en el sitio www.espressivo.cr. También pueden adquirirse vía WhatsApp al 6360-9158. Teatro Espressivo está ubicado en el segundo piso del Centro Comercial Momentum Pinares, en Curridabat.

Más en el Espressivo

Le recomendamos algunas otras obras que estará presentando el Teatro Espressivo durante lo que resta del año 2025. Por supuesto, empezamos con una presentación alusiva a los tiempos festivos que ya se asoman.

Un cuento de navidad, de Charles Dickens

Un clásico de navidad que, sin embargo, todos deberían ver una (o varias) veces en su vida. El Espressivo trae de vuelta 'Un cuento de navidad'. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

Un clásico de todos los diciembres, pero no por eso menos deseado y esperado. El Espressivo traerá toda la magia de la navidad con una mirada renovada de la historia del viejo avaro Ebenezer Scrooge, los fantasmas de la navidad, Jacob Marley y Belle. Desarrollada en un mundo londinense victoriano, esta obra combina el realismo clásico con a magia de estas hermosas fechas.

“Esta puesta en escena incorpora el teatro físico y gestual de forma innovadora, logrando un ensamble en el que cada movimiento y expresión cuentan una parte de la historia, bajo la dirección de Rodrigo Durán con música de Bernardo Quesada y letras de Jaime Gamboa”, detalló el Espressivo.

Fechas : Del 12 de diciembre al 28 de diciembre.

: Del 12 de diciembre al 28 de diciembre. Horarios : De jueves a domingos en turnos desde las 2 p. m. hasta las 8 p. m., detalles disponibles en espressivo.cr

: De jueves a domingos en turnos desde las 2 p. m. hasta las 8 p. m., detalles disponibles en espressivo.cr Entradas: ¢16.250 + IVA y cargos por servicio. Precio especial para jóvenes, promoción 4x3 y descuento a tarjetahabientes de Scotiabank.

Cena misteriosa: el misterio de la plumas y los diamantes

Una experiencia inmersiva que combina gastronomía y teatro, eso ofrecerá el Espressivo en dos misteriosas noches de noviembre y diciembre. (Teatro Espressivo/Teatro Espressivo)

Y si busca algo diferente, especial, fuera de lo común, el Espressivo también se lo ofrece, con una combinación entre teatro y gastronomía. Se trata de un menú alusivo a la Navidad, pero combinado con una puesta en escena de humor y pistas, una experiencia única en la que una pareja de detectives le guiarán para resolver un intrincado caso criminal.

La “cena misteriosa” combina entretenimiento y alta cocina con carcajadas y sabores propios de la época navideña. Se trata de una velada inmersiva donde el comensal también es parte de la historia, mientras degusta una cena de tres tiempos acompañada por vino y café de especialidad.