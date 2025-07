Natalia Díaz aceptó ser ministra de Chaves si no creaba más impuestos, pero gobierno quiso aumentar renta a pymes; esto responde ahora

Natalia Díaz reconoció a Revista Dominical que, en 2022, puso una única condición a Rodrigo Chaves para aceptar el cargo de ministra de la Presidencia: “A don José María (Figueres) yo no podía apoyarlo. Quería apoyar al presidente (Chaves) porque además conversé con él de un tema muy importante: no crear más burocracia y más impuestos. Si su compromiso era con eso, yo estaba en la mejor disposición de apoyarlo, porque yo no creo en la generación de más gasto, instituciones ni impuestos“.

Sin embargo, en la entrevista se le cuestionó debido a que el gobierno de Rodrigo Chaves sí ha impulsado el aumento de impuestos . Por ejemplo, en mayo del 2023, el Ejecutivo propuso aumentar a 30% el impuesto de renta a micro, pequeñas y medianas empresas. En esa ocasión, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, argumentó que subir las cargas sería un estímulo para que las empresas crecieran.

También en mayo del 2023, el gobierno de Chaves propuso subir el impuesto al valor agregado (IVA) a boletos de avión e implementos médicos, como sillas de ruedas, lentes de contacto y prótesis. El mandatario dijo que esperaba un “recibimiento apoteósico” de la población a este proyecto. ¿Cómo calza esto con la única exigencia de Natalia Díaz?

― Usted dijo que su requisito para aceptar el ministerio fue la no creación de impuestos. Sin embargo, Chaves se opuso a la ley que rebajaba el marchamo, propuso aumentar a 30% el impuesto a pequeñas y medianas empresas (flat tax), defendió el proyecto para subir el IVA a boletos de avión e implementos médicos. ¿Cómo calza eso con su único requisito?

― Son varios temas. Exoneraciones: cuando entramos a la administración, la Asamblea vota un proyecto, no el Ejecutivo, donde se comprometían a revisar las exoneraciones existentes en el país. De esa revisión sale lo que mandó el ministro de Hacienda, o sea, que la misma Asamblea pidió que se mandaran a revisar las exoneraciones y a raíz de eso se presentó el proyecto.

“En el tema del flat tax, si me pregunta mi criterio, creo en un flat tax que no sea subir la tasa, sino más bien bajarla. Había ambiente, lo que pasa es que nunca se dio la discusión, porque los diputados dijeron ‘como es un 30%, ya no quiero tocar el tema’. Eso es un error, hay que sentarse a hablar. Conversé con el ministro de Hacienda de si era posible hacer algunos números para que la tasa se redujera. Hay margen en una negociación, pero no se llegó a esa etapa (...).

Actualmente, las pymes pagan el impuesto de renta de acuerdo con su nivel de utilidades, con una tabla escalonada que va desde 5% a 20%. El gobierno propuso aumentar todo a 30% para que se aplicara un ‘impuesto parejo’ a todas las empresas, sin importar su tamaño. A esto se le conoce como flat tax.

“La revisión de las exoneraciones (a pymes), eso fue un proyecto que votaron los diputados. Cuando votan, exigen al ministro revisar las exoneraciones y tuvieron que mandar este texto, un texto base de discusión”.

― Yo entiendo que en muchos casos los diputados piden revisar, pero en estos casos específicos que le cito, el presidente Chaves defendió activamente aumentar los impuestos.

― Sí, pero eso internamente nosotros lo conversamos; lo que pasa es que no hubo ambiente para negociar hacia la baja ni sentarse con las fracciones. El texto de renta global ni siquiera se ha discutido, después de dos años; reforma al Código de Procedimiento Tributario tampoco. Todos los textos que se presentan en un Congreso nunca son los mejores, nunca son los finales (...).

Natalia Díaz reconoció que apoya la creación de una "tarifa fija" (flat tax), pero a la baja, no a la alta como lo hizo el gobierno de Chaves. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)

― Pero es que esa era la única exigencia suya, no aumentar impuestos, la única.

― Sí, pero el que se presentó no va a ser el texto final. En el momento en que eso hubiera sido una negociación, créame que yo llego y hablo de la importancia de hacer esa reducción. No voy a estar avalando, si eso hubiera sido un texto final, yo hubiera luchado por lograr esa reducción del impuesto.

― Me corrige si estoy interpretando mal: usted vio que ese proyecto no iba a ser viable en ese ambiente, entonces no le preocupó la propuesta de aumentar impuestos.

― No. Es que nunca, no iba a pasar. Ahí está, está sin votarse. ¿Por qué? Porque no hay ambiente para eso. Todo este tema tiene que darse siempre que haya ambiente, así como no hubo ambiente para la venta del BCR, tampoco hubo ambiente para este tipo de proyectos. Al final uno tiene que ir midiendo cuál es el ambiente que hay en el Congreso.

“Hay viabilidad para textos, otros ni siquiera tienen el más mínimo margen. En ese momento, en la discusión, en caso de haber estado, yo hubiera abogado por esa reducción sin lugar a dudas”.

― Usted vio que esos proyectos de aumentar impuestos no eran viables, pero al fin y al cabo el presidente decidió apoyarlos. ¿A usted le incomodó?

― Es que yo entiendo la dinámica legislativa, y conozco que nunca un texto inicial es el texto final. Yo sabía que nadie iba a votar un proyecto donde no se hubiera dado una reducción en una tasa como esa (...).

― ¿Si usted fuera presidente, hubiera presentado el proyecto de flat tax?

― No sería una prioridad para mí, para serle honesta. Tengo otros temas en mente (...).