Mujer de 100 años trabaja seis días a la semana y revela su secreto de longevidad

El envejecimiento es una etapa natural que todos atravesamos, aunque muchos prefieren evitar hablar del tema y buscan maneras de retrasarlo. Sin embargo, algunas personas llegan a la vejez en excelente estado y se convierten en ejemplos a seguir, especialmente aquellos que alcanzan un siglo de vida. Recientemente, una mujer de 100 años revela su secreto para la longevidad, capturando la atención mundial.

Mariam Todd, residente de Nueva Jersey, trabaja seis días a la semana en el negocio de muebles que sus padres fundaron en 1929. A sus 100 años, todavía conduce y realiza las tareas del hogar. Su secreto radica en seis alimentos que consume desde niña y en evitar uno en particular.

En una entrevista con el medio estadounidense Today, Todd mencionó que uno de los factores clave es la actitud hacia el trabajo. “No puedo decir que estoy trabajando cuando disfruto lo que hago, así que me siento culpable si digo que estoy trabajando. No es para todos, pero a mí me funciona bien”, comentó.

Todd compartió que su madre tenía una mentalidad similar y murió trabajando en la oficina a los 80 años. “Si esa es la voluntad de Dios para mi vida, que así sea”, añadió.

Todd afirma que su entusiasmo por la vida, el trabajo y la comida sana la mantienen joven (Fox29)

Mientras muchas personas sueñan con jubilarse al alcanzar cierta edad, Todd afirmó que “nunca podría ser feliz si se quedara en casa”. No obstante, su longevidad también se debe a su alimentación.

Mariam cultiva la mayoría de los alimentos que consume en su jardín: tomates, chile dulce, pepinos, calabaza y zapallos. El único alimento enlatado que consume es chucrut. Además, evita los alimentos procesados y el alcohol. Para asegurarse de que su dieta sea balanceada, procura que su plato sea “multicolor” y lleno de verduras. Cuando desea algo dulce, elige chocolate negro. “Intento comer bien, dormir bien y vivir bien”, señaló.

Otro aspecto importante para Todd es la economía. Aconseja ser consciente de los gastos y ahorrar, ya que considera que la generación joven enfrenta dificultades para adquirir dinero. “Si pudiera lograr que pensaran más en ahorrar en lugar de gastar con una tarjeta de crédito. No me gustan las deudas de tarjetas de crédito, no tengo una tarjeta de crédito”, concluyó.

Mariam Todd, de 100 años, atribuye su longevidad a una dieta de alimentos frescos cultivados en su jardín, evitando los procesados y el alcohol. (Fox29)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.