Revista Dominical

‘Muchos no tienen ni para comprar arroz, menos para un estañón’, dice vecino de 93 años en Aserrí

Don Miguel tiene dos estañones para sobrevivir a la falta de agua en su comunidad en Aserrí, pero mira con preocupación a sus vecinos: ‘nunca había visto una crisis así’

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Por Jorge Arturo Mora
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17/08/2026, San José, Aserrí, Salitrillos, recorrido por varios lugares donde se evidencia la falta de agua
Don Rafael Angel Segura, conocido como Felo, tiene 93 años y está preocupado por la crisis actual del agua en Aserrí. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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