Socióloga Montserrat Sagot: ‘La violencia se convierte en una forma de ser hombre y, en algunos casos, de ser mujer’

La destacada socióloga examina cómo la crisis de inseguridad afecta nuestra forma de relacionarnos y rompe el ‘tabú de la crueldad’

Por Fernando Chaves Espinach

Tras décadas de docencia e investigación, Montserrat Sagot Rodríguez está lista para un reto muy distinto: la jubilación. A toda persona que consagra su vida a la academia le cuesta dejarla ir, sobre todo cuando se trata de una de las intelectuales públicas más prominentes —y criticadas— de Costa Rica.








