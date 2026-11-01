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Revista Dominical

Ministro de Obras Públicas sobre ruta San José-San Ramón: ‘Este es el quinto intento, pero en las anteriores era más expectativa que realidad’

Efraím Zeledón, jerarca de Obras Públicas, asegura que, pese a cientos de expropiaciones pendientes y múltiples complejidades, esta vez la ampliación no se quedará en un intento más

MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 22/10/2026, Alajuela, recorrido por la construcción de los cruces en la entrada a Grecia y la entradaa San Ramon; y entrevista con el Ministro de Obras Públicas y Transportes Efraín Zeledón y el ingeniero encargado de las obras Mario Campos.
El ministro de Obras Públicas y Transportes ve con optimismo el proyecto que se comenzará a ejecutar el próximo año, más de 30 años después de que fue concebido. José Cordero
Patricia Recio

A finales de 2022, el actual jerarca de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, para entonces gerente de la unidad ejecutora del proyecto San José-San Ramón, lideró el proceso de finalización del fideicomiso —creado en 2017— para estructurar el proyecto de ampliación de 55 kilómetros de la ruta 1.

Para ese entonces, ni siquiera había claridad de cuál sería el nuevo camino para concretar la ansiada ampliación, que ya sumaba cuatro fracasos y cero kilómetros construidos.

Cuatro años más tarde, ahora como ministro, Zeledón no solo carga con el historial de intentos fallidos, sino con los riesgos de intervenir la vía más congestionada del país sin colapsar el tránsito de la Gran Área Metropolitana, resolver cientos de expropiaciones pendientes y asegurar que el plan se mantenga dentro de los costos y plazos prometidos.