“Cuando cayó, una universidad en Estados Unidos me llamó y me informó sobre el meteorito de Costa Rica, porque apenas hace un mes uno había caído en Cuba. Cuando vi las noticias que pasaron en redes sociales decidí comprar un boleto de avión para viajar a Costa Rica al día siguiente. No había tiempo que perder”, explicó Piatek, quien afirma que obtuvo por lo menos kilo y medio del meteorito sancarleño.