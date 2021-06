“Es complejo, porque a mí me tienen que explicar dos o tres veces porque yo no entiendo, entonces tengo que manejar no solo mi autoestima, sino que también tengo que manejar el de mi hija Shafannie. Entonces, lo que hago es que le digo que sí, cuesta mucho, pero que no es imposible. Y se lo digo con toda mi seguridad, aunque por dentro me está costando mucho; porque yo no me puedo mostrar débil ante ella”, comenta la madre.