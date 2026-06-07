Revista Dominical

Madre costarricense cuenta cómo oración a Carlo Acutis salvó a su hija y lo convirtió a él en santo

En exclusiva, Lilliana Valverde contó a ‘La Nación’ el trágico accidente que sufrió su hija en Florencia, Italia, en el 2022, y cómo ella se salvó luego de rezarle a Carlo Acutis.

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Por Natasha Cambronero
MATERIAL EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 27/05/2026, Costa Rica, San José, Escazu, entrevista con Lilliana Valverde, madre de Valeria, la joven que sobrevivio a un accidente gracias a un milagro de Carlo Acutis, y que con ese milagro fue nombrado Santo Carlo Acutis.
Lilliana Valverde, madre de Valeria Vargas, la joven que sobrevivió a un accidente en bicicleta gracias a un milagro de Carlo Acutis, que permitió su canonización en setiembre del 2025. Foto:







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Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

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