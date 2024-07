¿Los Juegos Deportivos Nacionales dejaron de interesarle a Costa Rica?

Guanacaste fue la sede de los Juegos Nacionales este 2024, justas que se llevaron a cabo del 29 de junio al 13 de julio. San José fue el cantón más ganador, acumulando 191 medallas. ¿Usted sabía alguno de estos datos? ¿Era consciente de que hace unas semanas se estaba desarrollando lo que, en teoría, es la competición deportiva más importante del país?

Es probable que su respuesta sea negativa, pues a através de los años los Juegos Nacionales están immersos en una vorágine de desinterés, el cual ha impactado en la población, el desarrollo de los atletas y los comités deportivos.

En antaño estas justas, cuya primera edición se realizó en Palmares en 1976, fueron un evento que impactaba a cada cantón que las albergaba, dejándole entre otras cosas una valiosa herencia en infraestructura deportiva. Además, era común que televisoras, radios y periódicos le dieran una amplia cobertura al evento, satisfaciendo la necesidad de los ticos por conocer los resultados de los equipos de su cantón o la participación del chiquillo o la chiquilla del barrio en determinado evento.

¿Qué ocurrió para que todo esto cambiara?

A continuación, con la ayuda de quienes en el pasado fueron protagonistas en la organización de este evento, intentaremos dar una respuesta a este cuestionamiento.

Cambios logísticos y su impacto en los Juegos Nacionales

El correr de los años ha traído algunos cambios logísticos en la organización de estas justas, en comparación con aquella primera edición inspirada en la ‘Juventud Entrenando para la Olimpiada’, evento que en Berlín Occidental se realizaba para incentivar el desarrollo los atletas alemanes, en su etapa formativa.

Fabio Molina, quien fue regidor y diputado de Alajuela durante los años 80, recordó que durante las primeras décadas de existencia de los Juegos Nacionales, la dirección de Deportes del Ministerio de Cultura asignaba la sede. Posteriormente, el comité cantonal respectivo debía encargarse de realizar las alianzas con entes públicos y privados, los cuales les permitieran desarrollar las justas.

“Era inconcebible un abandono hacia el cantón que tuviera los Juegos Nacionales. El presidente de la época y los diputados del cantón sabían que se tenían que sacar adelante. Había hasta una especie de sana competencia por hacerlos de la mejor manera. En Alajuela (1987), por ejemplo, confabularon positivamente las fuerzas locales”, aseguró el exdiputado.

En 1997, el mismísimo Pelé visitó Costa Rica para participar de la inauguración de los Juegos Nacionales realizados en Desamparados. Compartió con el entonces presidente José María Figueres. Foto: Archivo Nacional

A partir del 2001, se decretó que el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER) sería el encargado de organizar todas las ediciones venideras. Este hecho dio más estabilidad a la incertidumbre que rodeaba a las organizaciones cantonales, pero a la vez limitó posibles ampliaciones de presupuesto que se obtenían de empresas privadas.

Por otra parte, desde el 2009, se dio otra modificación significativa, pues las justas, siempre centralizadas en un cantón, se desarrollaron en los seis cantones de la provincia de Limón. Este hito desarticuló el impacto comunal del evento y desincentivó la inversión en infraestructura que permitió construcciones como el polideportivo de Monserrat en Alajuela, en 1987, o su homólogo de Cartago, en 1998.

El modelo establecido en el 2009 sigue vigente en la actualidad. Este 2024, en Guanacaste, las competencias deportivas se repartieron entre los 11 cantones de la provincia. Por ejemplo, mientras que en Tilarán se disputaba la disciplina del Futsal, en otro cantón se peleaba por conseguir el oro en baloncesto. Todos los recintos que albergaron las competiciones de esta edición ya estaban construidos.

Incluso, en el 2014, el ICODER decidió realizar los Juegos Nacionales de 2016, 2017 y 2018 en el Área Metropolitana. Carolina Mauri, ministra del Deporte en ese año, aseguró que esta medida se implementó para aprovechar a los cantones que ya contaban con infraestructura.

“Sí, tenemos una limitación financiera importante; desde el presupuesto del Icoder no contamos con recursos para construir infraestructura en cantones únicamente con el objetivo de llevar los Juegos Nacionales”, explicó en aquel momento Mauri a La Nación.

Alajuela 1987: Un caso de éxito

Tal vez a usted, como a mí, no le tocó vivir la fiesta cantonal que representaron los Juegos Deportivos Nacionales durante el siglo pasado. No obstante, es probable que la infraestructura deportiva de su cantón se haya realizado con motivo de algunas de estas justas.

Alajuela, ciudad en la que vivo desde que nací, tiene al polideportivo Monserrat como las mayores (y prácticamente únicas) instalaciones deportivas públicas del cantón. Alguna pequeña cancha nueva, una mano de pintura por aquí o allá; pero, en esencia, el ‘poli’ es el mismo en el que la población alajuelense practica desde béisbol hasta natación desde 1987.

Apodito fue la mascota de los Juegos Nacionales de Alajuela 1987. Fue un perezoso no por casualidad, sino porque durante algunos años, en el Parque Central de Alajuela, hubo 'Pericas Ligeras', como también se le conoce a este animal. Fotos: Tomadas del Archivo Nacional

De acuerdo con Fabio Molina, quien en ese entonces fungía como diputado por Alajuela del Partido Liberación Nacional, esta villa deportiva fue construida en un terreno adquirido a Liga Deportiva Alajuelense. El resto fueron expropiaciones que la Municipalidad de Alajuela asumió.

“Se tenía el inmueble pero no las instalaciones, entonces se hizo un esfuerzo muy grande. Recuerdo que RECOPE financió la piscina y así muchas instituciones aportaron en diferentes cosas. Hubo un protagonismo directo de Óscar Arias para incluir en los presupuestos el financiamiento de esas obras”, recordó Molina.

Como notas curiosas, la edición de Alajuela 87 tuvo su propio mascota: un ozo perezoso llamado Apodito. Además, en la inauguración de la piscina, saltaron al agua el entonces presidente Óscar Arias, Carlos Francisco Echeverría, ministro de Cultura de aquel período, el doctor Óscar Valverde y Fabio Molina, ambos diputados por la provincia de Alajuela.

“Yo sabía nadar en pozas, y todavía nado a lo perrito. Era una piscina semiolímpica y no era fácil llegar de lado a lado. Dichosamente yo era el más joven del grupo (27 años) y entonces llegué por condición física y no por destreza”, comentó Molina.

En aquel 1987, tan beneficioso para el cantón alajuelense, Gonzalo Corea era el director de la ya extinta Radio Alajuela. Tema para otro reportaje, pero aquella época fue de gran bonanza para los medios de comunicación locales.

Corea recuerda el gran despliegue que hizo la radio para darle cobertura a los Juegos Nacionales. En aquel entonces, conformaron un equipo de aproximadamente 15 personas y tuvieron puestos de transmisión en varios puntos del cantón.

“Por ejemplo, Columbia le daba una gran cobertura en ese entonces, por lo que nosotros estábamos obligados a competir. Lo primero que hicimos fue buscar patrocinio y recibimos un gran apoyo del sector comercial. La transmisión durante esos días era totalmente dedicada a los Juegos Deportivos”, revivió el periodista.

Óscar Arias participó en la inauguración de los Juegos Nacionales de Alajuela 1987. En la foto aparece junto al exdiputado Fabio Molina (derecha). Foto: Cortesía Fabio Molina

Griselda Sanabria era entonces una estudiante de periodismo de la Universidad de Costa Rica, a quien Corea reclutó para las justas. Esa competición impactó positivamente en su carrera, que apenas empezaba.

“Me acuerdo que quedé sola y resultó que Alajuela llegó a la final de voleibol; entonces me tocó a mi narrar el partido, sin saber nada. Alguna gente que escuchó la transmisión dice que casi los mato de la emoción (risas). A raíz de eso, me contrató Radio Nacional para transmisiones deportivas”, rememoró la periodista alajuelense.

El director de Radio Alajuela también resaltó el gran interés que todos los sectores de Alajuela mostraron en aquellas justas. Señala como un factor fundamental el apoyo de empresas como TUASA, quien brindó transporte para los deportistas.

“La organización de ese entonces estuvo muy bien lograda. En esa época, Alajuela tenía muchos empresarios que aportaban, aparte del gobierno. Había mucho voluntariado de organizaciones y cooperación para atender las villas donde se hospedaban los atletas”, declaró el locutor.

Años después de los Juegos Nacionales de 1987, Griselda Sanabria se incorporó oficialmente a Radio Alajuela; bajo la dirección de Gonzalo Corea (centro). Ambos periodistas posan con el comediante Emeterio Viales. Foto: Cortesía Griselda Sanabria

El exdiputado Fabio Molina afirma que a pesar de las diferencias entre partidos políticos, los Juegos Deportivos Nacionales eran un norte que construían en común.

“Jalábamos parejo, aunque fuéramos de partidos diferentes. Como ejemplo está el caso del doctor Óscar Valverde, que era de un partido provincial y con el que trabajamos hombro con hombro”, narró.

Finalmente, Molina aprovechó para hacer un amable recordatorio, con sabor a jalón de orejas, a sus colegas políticos.

“Las autoridades involucradas tienen tres obligaciones: que se democratice la práctica del deporte competitivo y recreativo; darle mantenimiento a las instalaciones deportivas; y lo último, mejorar y seguir haciendo nuevas edificaciones de este tipo en todos los cantones del país. Hay que invertir en la juventud, en la salud y en que la gente esté en buen camino”, concluyó.

Juegos Nacionales: El sueño que sostienen las familias más que las instituciones deportivas

Actualmente, Daniel Arias Jiménez es parte del equipo élite de triatlón de Coopenae. Este año se despidió de los Juegos Nacionales, por el límite de edad. Fotos: Cortesía ICODER

Actualmente, los deportistas y sus familias mantienen intacto su interés en los Juegos Deportivos Nacionales. Al igual que 48 años atrás, este 2024, en Guanacaste, compitieron cientos de atletas llenos de ilusión y espíritu deportivo, llevando por motor sus sueños y los esfuerzos que realizan durante meses.

Sin embargo, según el criterio de varios actores involucrados, la falta de inversión en infraestructura deportiva, agudizada tras la decisión de esparcir los juegos en varios cantones, afectaría el futuro desarrollo de estos atletas.

Daniel Arias y Sergio Campos son dos vecinos del cantón central de Heredia que tuvieron que buscar otro comité de deportes, pues el equipo de triatlón se cerró en su comunidad. Por esta razón, Daniel participó en sus últimos Juegos Nacionales como parte de la delegación de Sarchí y Sergio vistió el uniforme de Belén.

En ese sentido Franklin Alfaro, presidente del Comité Cantonal de Deportes de Heredia, considera que a nivel deportivo es positivo que los Juegos Nacionales se realicen en varios cantones, porque se involucran más personas y comunidades. Sin embargo, en el plano económico y de preparación deportiva representa una dificultad, pues se dividen los presupuestos que, ya de por sí, asegura son desiguales. De hecho, han tenido que preparar a sus atletas hasta en piscinas privadas.

“Nosotros no tenemos instalaciones deportivas para desarrollar a los atletas y somos terceros en el medallero. Alajuela, Cartago y San José tienen sus polideportivos pero Heredia no. Eso no tiene que ver con los Juegos Nacionales, sino con cosas más internas del cantón”, declaró Alfaro.

Según el dirigente cantonal, la problemática va más allá de los Juegos Nacionales y radica en la falta de inversión de recurso humano y económico en los cantones. Afirma que el ICODER tiene muchas falencias, especialmente porque no dota de herramientas a cada comunidad para que estas continúen apoyando a los deportistas.

“Yo hago una pregunta y a veces caigo mal cuando la hago: ¿Qué sale de los Juegos Deportivos Nacionales? ¿Cuáles atletas salen de ahí al alto rendimiento?, casi nada. Eso es como una fiesta de quince años, que solo la gente de la casa y listo; no hay seguimiento de los atletas”, aseveró.

Daniel Arias Jiménez, vecino de Heredia, vivió este año sus últimos Juegos Nacionales en triatlón. Sus primeras justas fueron en el 2016, competición en la que sufrió una caída en la bicicleta y se quebró un brazo.

Aquel doloroso momento fue gasolina para hacer arder su llama deportiva y nunca claudicar. Se repuso del accidente y con el pasar del tiempo terminó participando en 9 ediciones, ganó 3 medallas de oro y un reconocimiento como el mejor triatleta de las justas del 2019. Actualmente, Jiménez manifesta nostalgia por despedirse de la competición que tanto disfrutó y a la que tanto empeño dedicó.

Según comenta el deportista, lo usual es que los atletas comiencen su preparación para los Juegos Nacionales desde diciembre o enero. Además, deben enfrentar las etapas eliminatorias para buscar la clasificación a estas justas. Normalmente, Daniel entrenaba 18 horas a la semana, realizando 200 kilómetros de bicicleta, 70 corriendo y 20 de natación.

Este arduo proceso, necesario para obtener rendimientos deportivos idóneos, necesita de una serie de factores alineados: el apoyo de un comité cantonal que brinde instalaciones y profesionales, la disciplina del atleta y un entorno familiar que invierta tiempo y dinero en el desarrollo del deportista.

“Es una fiesta deportiva, una cuestión muy solemne, algo trascendente, incluso, en la que uno siente que todo un sistema está enfocado en que uno llegue y haga una participación. Llegar a los Juegos Nacionales es el reflejo de muchos meses de preparación, escucha y madrugadas para ir a entrenar”, comentó.

En esto coincide Sergio Campos, triatleta herediano que debutó este año en Juegos Nacionales y ya ganó su primer oro. Para Campos, sin el apoyo de su familia no podría cosechar estos resultados. Enfatiza como un detalle importante la ayuda que le brinda su padre, quien es fisioterapeuta.

“Mi mamá sacrifica sus horarios de descanso para poder ayudarme con la alimentación y el estudio. Mi papá siempre me lleva a entrenar así sean las 4 a. m. o 8 p. m., o se turna con mi hermana Mariana en el caso de que él no me pueda transportar. Gracias a Dios mi familia ha apoyado mi compromiso y me ayudan cuando necesito implementos y con la alimentación que es distinta a la de todos los de la casa”, explicó el joven, quien actualmente tiene 15 años.

Sergio Campos debutó con oro en los Juegos Nacionales. Las justas realizadas este año, en Guanacaste, fueron las primeras en las que el triatleta de 15 años participó. Foto: Cortesía Sergio Campos

Los dos deportistas afrontaron estas justas con mucha ilusión y aseguran que la experiencia es muy positiva. El ICODER se encargó de adaptar centros educativos para convertirlos en villas, en las que se hospedan los deportistas. Además, los comités cantonales brindaron la ropa de competición y un uniforme casual.

“Me puso muy contento que fuera en Guanacaste porque yo nací en Nicoya. Mi competencia fue dedicada a la memoria de mi tía Elsie Díaz, lo que aumentaba más mi emoción para realizar estos juegos por primera vez. Al iniciar me sentía preparado y con mucha emoción de tener una nueva experiencia. Al obtener la medalla de oro me sentí feliz y orgulloso de todos mis esfuerzos y los de mi familia”, relató Sergio Campos.

¿Después de los juegos qué? La incertidumbre que viven los atletas

Por otra parte, Daniel Arias se enfrenta ahora con la incertidumbre que viven muchos atletas al completar su ciclo en esta competencia.

“Normalmente, los equipos se concentran solo en los Juegos Nacionales. Cuando usted termina su proceso, básicamente lo descartan como atleta. Usted no puede seguir entrenando con el grupo y el comité deja de pagar su inscripción a competiciones. Uno tiene que buscarse la forma de competir por sí solo, pero es un embudo que reduce increíblemente la cantidad de atletas”, declaró Arias.

“Para las mujeres, que sufren muchísimo acoso, cuando se quedan sin equipo el entrenar solas en la calle es prácticamente algo irreal”, añadió.

En Costa Rica muchos anhelan tener más hermanas Poll, que brinden alegría al pueblo al ver ondear la bandera tricolor en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la formación deportiva se ve interrumpida cuando se traspasa el rango de edad permitido en los Juegos Nacionales.

De acuerdo con Daniel Arias, la gran mayoría de deportistas del país tienen una ruta clara: de Juegos Nacionales pasar a alguna selección, participar en Juegos Centroamericanos, luego Panamericanos y ojalá soñar con las olimpiadas.

No obstante, sabe que es un grupo más que reducido el que logra completar este camino. Asegura que es necesario darle un mayor seguimiento a los Juegos Deportivos Nacionales y pone como ejemplo a México, país en el que estas competencias no tienen límite de edad y en las que, incluso, algunos atletas consiguen su clasificación olímpica.

“Hay que darle las herramientas a los jóvenes si queremos que trasciendan en el deporte. Mostrarles el camino, que bueno, ya ganaron una medalla, pero si siguen por aquí pueden aspirar a una carrera internacional y al ciclo olímpico”, aseveró Arias.

Otro factor que destaca es la importancia de fomentar el deporte universitario, para que los atletas puedan estudiar y mantener su carrera deportiva. El triatleta se graduó hace unos meses del bachillerato en Ingeniería en Gestión Ambiental.

Comenta que para los estudiantes es difícil acceder a las instalaciones de la universidad para entrenar, y que hasta les cobran por el uso. Sumado a esto, las competencias universitarias no logran tener el mismo grado de exigencia y considera que esto podría mejorarse brindando beneficios más atractivos para los atletas.

“La gente va a tener ganas de entrar al equipo de la universidad. Además, si uno consolida su carrera como un deportista universitario exitoso, después es más fácil conseguir patrocinios y seguir adelante.Hasta que el deporte universitario no se tome en serio como los Juegos Deportivos Nacionales, va a ser mu y difícil darle seguimiento a los atletas”, afirmó con convencimiento.