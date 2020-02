“El doctor me prohibió la dulzaina, porque me afecta mis pulmones. Es que yo tengo varias afecciones, además de ser no vidente soy hipertenso, hace poco me operaron de la próstata y también de las cervicales, pero bueno, aquí estoy, luchándola. Me cuesta un poco moverme pero siempre hay gente buena que me ayuda, buenos amigos que aparecen", comentó.