En el caso de Trump, contra todas las versiones de medios como The New York Times, hay que decir que el mandatario asegura que nunca se ha escondido allí y hasta alardea diciendo que no cree que lo necesite. La noche en que sonaban cacerolas, se escuchaban gritos y llovían piedras fuera de una Casa Blanca circundada por gases lacrimógenos, el actual presidente de Estados Unidos dijo: “solo baje unos minutos allí para hacer una inspección”.