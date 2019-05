“Este negocio me sirve a mí porque me queda muy poco para pensionarme. Entonces con el salario que gano acá me va ayudar un poco, bueno en realidad me va a ayudar mucho. Entonces esa fue la idea, yo en esto llevo 39 años de trabajar en restaurantes y no me veo trabajando en otro lugar, creo que como que ya me acostumbre a trabajar”, dice Zumbado entre risas.