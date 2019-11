“Si bien es cierto tenemos una embestidura y muchas técnicas, pero uno no deja de tener ese susto o ese miedo para cualquier operación y a mí, en lo personal, lo que más me da miedo es no poder defender a un compañero en una situación crítica, no estar ahí para poder ser un apoyo para él. Aunado a ello, me da miedo no poder llegar a mi casa por un mal actuar, por una situación crítica que tal vez no se atendió de la mejor manera”, relata Esteban, de 35 años .