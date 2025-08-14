Revista Dominical

Las memorias que no pudieron borrar: Archivos LGBTQ resisten en Costa Rica para contar la historia en sus voces

Aquello que se pretendió silenciar por décadas, hoy sobrevive, se entrelaza, y se resiste a ser abandonado.

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez
Los archivos cuir no trabajan únicamente con bienes materiales; gran parte de la memoria se edifica a partir del conocimiento oral. En las fotos, la cuarta edición del Recorrido Histórico Urbano Cuir de la Memoria VIH-Sida.
Gran parte de la memoria cuir se edifica a partir del conocimiento oral. En la foto, el IV Recorrido Histórico Urbano Cuir de la Memoria VIH-Sida. (Edgar Umaña/Archivo Seropositivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Comunidad LGTBIQ+LGTBIQ+Archivos cuirMemorias cuir
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.