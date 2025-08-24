Las heridas de Sixaola: Conozca la obra de la fotógrafa reconocida por Magnum Photos
Glorianna Ximendaz fue premiada por el proyecto Counter Histories con esta poderosa obra sobre el legado colonial de la United Fruit Company
PorGlorianna Ximendaz
La artista y fotógrafa Glorianna Ximendaz nos comparte el siguiente texto sobre su proyecto becado por la Magnum Foundation, una de las principales promotoras de la fotografía en el mundo:
En Centroamérica, Suramérica y el Caribe convivimos junto a fantasma que habita nuestros paisajes y memorias. Ese fantasma es el colonialismo, renacido y renombrado bajo máscaras corporativas como la United Fruit Company, actualmente Chiquita.
Su herencia además de las plantaciones de banano; grabó la violencia sistémica en nuestros territorios, transformando economías, sistemas laborales y hasta la tierra que pisamos. El legado de Minor Keith, empresario estadounidense y arquitecto del colonialismo moderno, sentó las bases de economías extractivistas que aún hoy operan bajo los mismos principios de explotación.
Su presencia marcó el inicio de una nueva era: una en la que el imperialismo no llegaba solo con ejércitos, sino con exportaciones de frutas, contratos de infraestructura, control económico y esclavitud moderna.
En lugares como Sixaola, más de un siglo después, se observan las consecuencias: aguas contaminadas, pieles quemadas, sábanas manchadas de sangre y comunidades envenenadas. Las escuelas y casas rodeadas de amenazas, químicos que se filtran por el suelo, fumigaciones aéreas diarias. Los cuerpos de las y los trabajadores llevan la carga: manos agrietadas por el machete, pulmones llenos de toxinas, pies con llagas, agotamiento tras jornadas interminables, sin protección legal ni recursos para defenderse.
El término “esclavitud” puede parecer lejano, pero sus formas modernas son inconfundibles. Personas migrantes e indígenas enfrentan racismo, desalojos forzados y exclusión del sistema de seguridad social.
Mi trabajo utiliza el archivo como testimonio vivo, yuxtaponiendo pasado y presente para exponer no solo a los responsables, sino a los sistemas que construyeron. Los archivos, muchas veces estériles bajo la mirada colonial, deben convertirse en herramientas viscerales que provoquen memoria, resistencia y nuevas narrativas. Hay que masticarlos, escupirlos, reinterpretarlos, porque la historia, contada desde abajo, exige acción.
Esta no es solo una historia costarricense. Es una herida latinoamericana y un asunto global. Para desmantelar los sistemas coloniales, primero debemos confrontar cómo fuimos colonizados: por trenes, tratados y sí, también por bananos.
