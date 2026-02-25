Las cinco claves del director de Visorías de la Liga, Víctor Badilla, para que un jugador joven ‘la pegue’

Alajuelense es el equipo que aporta más jugadores a la selección nacional que recién clasificó a Mundial Sub-17.

Actualmente Víctor Badilla es director de Visorías de la Liga Deportiva Alajuelense, pero tiene una larga experiencia en dirección técnica, gerencia deportiva y visorías. Su carrera en el scouting comenzó en 2012, cuando trabajaba para el Grupo Pachuca en México.

Su experiencia desde entonces lo convierte en una persona acreditada para detallar cuáles son los criterios más importantes para detectar un potencial futbolistas de élite.

“Tenemos torneos de liga menor de buen nivel, con equipos profesionales, que entrenan todos los días y desarrollan jugadores. Por eso, tenemos que ir a otros lados: los mejores jugadores de Liberia están en Liberia, y ahí es donde tenés que ir a verlos”, destacó Badilla.

Eso sí, el ojeador explicó que no es fácil encontrar jugadores aptos para llegar a la Liga. Los prospectos deben tener condiciones futbolísticas, proceso de entrenamiento en algún equipo, capacidad de competir y la inteligencia para entender el juego.

Isaac Badilla, de 17 años, es uno de los jóvenes talentos que entrena con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Cada vez es más complejo traer un jugador, no solo necesitamos que tengan condiciones, necesitamos que tengan proceso para incrustarlos en el andamiaje de la Liga. Cada año que pasa es un año de proceso que ganan los chicos de acá, y que no ganan los jugadores que no están con nosotros", explicó Badilla.

No obstante, el director de Visorías aclaró que los niños tienen que permanecer al menos hasta los 13 años en su entorno natural, en su hogar, para desarrollar una serie de cualidades y habilidades blandas. Hasta después de esa edad es que Alajuelense puede tomar la decisión de incorporar a los menores a la disciplina del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde pueden mudarse, vivir, estudiar y entrenar.

Por ese motivo, Badilla aclaró que es necesario que los padres de familia eduquen a sus hijos en el deporte, la competencia y la práctica del fútbol.

“No puede ser que un papá me diga que un chico sub-16 juega muy bien, yo le pregunte en qué equipo juega y me diga que en las mejenguitas del barrio. Por más bueno jugador que sea, el proceso lo va sacando, porque tendrá muchas condiciones, pero tiene mil falencias que otros jugadores ya superaron. Tienen que ir a la escuela de fútbol, formarse, educarse, competir”, explicó Badilla.

El Centro de Alto Rendimiento (CAR) es el centro de operaciones de Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

Con esto como contexto, el director de Vistorías manudo detalló a RD los cinco valores del fútbol que un jugador de fútbol formativo necesita para evolucionar. Los dos últimos son “los más bravos”:

“Las condiciones del chico, no digo talento, condiciones“. “Un buen entrenador”. “Buena metodología”. “Competencia interna (dentro del club)” “Competencia externa (en la liga o torneo donde juega)”.

“Si esos cinco valores no se cumplen, el chico no va a mejorar. Puede tener las tres primeras, pero si no tiene competencia, no va a mejorar”, sentenció el especialista.

Para este artículo Revista Dominical buscó tener las perspectiva del departamento de visorías de Saprissa; no obstante, no fue posible hablar con ningún representante del club tibaseño antes del cierre de edición.