“En efecto las empresas han desarrollado productos mas amigables con algunas de las recomendaciones de la OMS, pero podrían ser un poco selectivas en cuanto a lo que modifican y lo que no. (...) las personas compran estos productos pensando que está bien porque en la etiqueta dice light, y consumen mas de lo que hubiesen consumido en el producto original. Un producto liviano, cero calorías, cero azúcar o cero grasa no habla sobre sus características nutricionales, solo habla de lo que no lleva en altas cantidades”, especificó.