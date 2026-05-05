Revista Dominical

La única clínica que trata cáncer de mascotas con radioterapia en Centroamérica está en La Uruca

Este centro es el único en Centroamérica que utiliza un acelerador lineal de última generación para tratar tumores complejos en perros y gatos

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Por Julián Navarrete Silva
clínica de Oncología para mascotas CORV
La perrita Sole durante su sesión de radioterapia. (JOHN DURAN/John Durán)







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Clínica de Oncología y Radioterapia VeterinariaRadioterapia para perritos y gatitosmascotas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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