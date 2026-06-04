Revista Dominical

La Sagrada Familia llega a LEGO y hace historia: es el set más grande jamás creado

La compañía danesa presentó una réplica de un coloso de la arquitectura que tendrá 12.060 piezas

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Por Jorge Arturo Mora
La Sagrada Familia inspiró el set más ambicioso de LEGO hasta la fecha, con más de 12.000 piezas y un alto nivel de detalle arquitectónico.
La nueva réplica forma parte de la línea Architecture de LEGO y está dirigida a aficionados avanzados. (Lego Promocional/Lego Promocional)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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