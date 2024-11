La oscura historia de la psiquiatra que prometía curar la depresión en seis días

Una licenciatura en Derecho con Especialización en Neurociencias, Neuropsiquiatría y Neuropsicología, con una Maestría en Jurisprudencia y otra en Criminalística y Criminología; además un Doctorado en Medicina y uno en Psicología Clínica.

Fue elegida la “mejor especialista de Latinoamérica” por la revista Forbes. También fue “la mejor especialista en Trastornos Mentales de la Universidad de San Diego, California” y así muchos logros más, incluyendo menciones a Harvard, Estados Unidos; y la Universidad de Oslo, Noruega.

El curriculum de Marilyn Cote suena impresionante, tanto como la historia real detrás de esos títulos y logros, que muestran una oscura realidad.

En su página web, Marilyn Cote presenta sus supuestos atestados junto a una serie de fotografías suyas. (Página web Marilyn Cote)

Su consultorio en Puebla, México fue cerrado por las autoridades de salud a inicios de noviembre, luego de que estallara una bomba de acusaciones sobre su credibilidad como profesional. Todo comenzó en X, antes Twitter, cuando la cuenta Charlatanes Médicos, manejada por un doctor anónimo, y que es conocido por desenmascarar a profesionales falsos, denunció a Cote luego de hacer un análisis de las recetas que ella enviaba.

“Hoy les traigo un caso bien jugoso de otra charlatana (...). Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron, no tiene estudios ni de medicina”, dice el post de X, del 5 de noviembre y que se viralizó en redes sociales, para el pesar de la supuesta psiquiatra.

En esta publicación, se agregan dos fotografías en los que se ve a detalle el recetario de la mujer y en el que prescribía los medicamentos a sus pacientes.

Como supuestamente era médico cirujano, médico psiquiatra y psicóloga clínica, Marilyn tenía tres números de cédula diferentes para firmar las recetas de sus pacientes; sin embargo, ninguno de estos era los que ella escribía en los recetarios de medicamentos psiquiátricos controlados que enviaba a las personas que atendía.

Además, en su receta Cote no solo colocaba el logo de “Clínica de Neuropsicología Marilyn Cote”, su clínica, sino que también colocaba el logo de la Universidad de Oslo. No obstante, ahí no termina todo, pues en la hoja también detallaba la ubicación de su consultorio en las Torres Médicas Angelópolis, en el complejo hospitalario Fifty Doctors y en el que trabajan múltiples profesionales médicos; así como una dirección en San Diego, Estados Unidos, junto al nombre de Rodrigo Aquilino, otro doctor.

Generalmente recetaba Q-Mind (medicamento para tratar la esquizofrenia), así como Zolpidem (un inductor del sueño), Neupax y Kastandi (para trastornos depresivos).

No obstante, este tan solo fue el inicio de todo una montaña de mentiras, que Marilyn Cote supuestamente utilizaba para estafar a sus pacientes, quienes buscaban ayuda contra la depresión y la ansiedad, principalmente.

En su página web, Cote promete “curar” la ansiedad en cuatro días y la depresión en “seis o siete días”. Así lo dice tajante ella misma en un video de poco más de un minuto en el que se presenta. Y de sus redes sociales no se puede hablar, pues ya eliminó su cuenta de Facebook e Instagram.

Buen día, sobrinos. Hoy les traigo un caso bieeeen jugoso de otra #charlatana



Para variar, en #Puebla...



Se llama Marilyn Cote. Dice ser psiquiatra, pero, como adivinaron no tiene estudios ni de medicina.



Van imágenes pic.twitter.com/Tvw8qH90xM — Charlatanes Médicos (@CharlatanesMed) November 5, 2024

Sin embargo, El País de España pudo tener acceso a sus publicaciones en redes sociales previo a que las cerrara y destaca que es “fácilmente comprobable que no habla inglés, ni italiano ni francés; que utiliza imágenes de hombres extranjeros —algunos de ellos modelos de ropa— para retocar con Photoshop el nombre de su clínica y hacerlos pasar por parte del personal”.

Como si fuera poco, compartía artículos publicados en revistas y que hablaban de ella. Por ejemplo, uno de los artículos era en la revista Chic de Milenio y otro en la revista Salud Total; no obstante, el medio español concluyó que estos “corresponden a publirreportajes pagados”. También hacía montajes.

“Se recorta la cara para colocarla junto a la de otros médicos en clínicas de Estados Unidos, en portadas falsas de la revista italiana Grazia (bajo el título Bravissima Dottoresa), o incluso vestida como el FBI; y que los títulos que ostenta son falsificados, como una placa de Forbes que reza: ‘Mejor experta en trastornos mentales en Países Bajos 2019′. Solo uno de todos estos alardes es genuino: Doctoralia la colocó entre las mejores profesionales de 2017″, asegura El País.

Ante la implicación de Doctoralia, una conocida plataforma de atención médica, en el caso, la empresa aclaró que a Cote “no se le concedió ningún premio de los Doctoralia Awards en 2017 o 2018 en la categoría de psiquiatra”. Según explican, los reconocimientos que recibió en la plataforma “se basaron en los protocolos vigentes en ese momento y estuvieron relacionados con la interacción en su perfil”.

Marilyn Cote ya no cuenta con su consultorio, pues las autoridades de salud mexicanas la desalojaron tras las múltiples críticas. (Página Web Marilyn Cote)

“Como parte de nuestro proceso de validación, la cédula presentada por la Sra. Cote fue verificada ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y está vigente en relación con su perfil profesional. No obstante, en 2020, ante inconsistencias en su documentación y la falta de colaboración para esclarecerlas, el perfil fue desactivado y eliminado de Doctoralia, donde ha permanecido fuera de línea desde hace más de cuatro años”, indicaron.

Según el perfil de X que la delató, la mujer cobraba por consulta 1400 pesos mexicanos, lo que se traduce en aproximadamente $68.

Ante la ola de críticas, la supuesta psiquiatra intentó defenderse y respondió a comentarios en su contra de quienes afirmaron ser sus pacientes. En uno de ellos, dijo que era dueña del 50% de Fifty Doctors, el cual catalogó como el primer hospital cinco estrellas de México desde Estados Unidos y el consorcio más caro del país azteca.

Luego de sus declaraciones, un nuevo comunicado firmado por la dirección de Fifty Doctors y Torres Médicas comenzó a circular en X, en el que se lee que “esta persona nunca ha sido accionista ni está vinculada con nuestros hospitales”. Por ello, “procederemos en contra de dichos ilícitos, tomando las medidas correspondientes para interponer las reclamaciones judiciales y administrativas necesarias”.

Lo que sí es verdad es que Marilyn tiene una carrera, pero como abogada, pues es licenciada en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y tiene una maestría en Criminalística. Además, un doctorado en Psicología de la Escuela Libre de Psicología. Sin embargo, esto no significa que pueda recetar medicamentos psiquiátricos.

“Yo llevo ya muchos años dedicándome a la medicina, no estoy ejerciendo en este momento como abogada. En criminalística sí, pero en abogacía no. Sé mis derechos, conozco la Ley”, dijo en una entrevista reciente con el medio 24 Horas Puebla.

Además, luego de todo el escándalo, Cote reveló a ese medio que no seguirá atendiendo a sus pacientes ni de forma virtual, porque “eso sí es una negligencia” y lo considera “antiético”.

¡Entrevista Exclusiva!



Después de que Cofepris clausurara su consultorio, Marilyn Cote aseguró en entrevista para 24 Horas, que ella está siendo víctima de acoso cibernético y que realizará las denuncias correspondientes ante la @FiscaliaPuebla pic.twitter.com/lZMWaSieXQ — 24 Horas Puebla. El Diario sin Límites (@24HorasPuebla) November 8, 2024

Por otro lado, sobre la supuesta gran cantidad de grados académicos que obtuvo, Cote afirmó que ella “cuenta con todos los títulos” y agregó que los presentará “con la autoridad”.

“Ellos tienen conocimiento de que son totalmente reales”, aseveró en la entrevista.

Hasta ahora la abogada se quedó sin consultorio y según reveló Antena 3: “el Fiscal General del Estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, confirmó que la Fiscalía abrirá una investigación debido a la situación. Aunque hasta ahora no exista una denuncia penal formal en su contra”.

Mientras que El Universal de México añadió que “de comprobarse que la supuesta psiquiatra no tiene una carrera como profesional de la salud, podría enfrentar delitos por usurpación de profesionalización; cargos por los que podría enfrentar una pena de hasta seis años de cárcel”.