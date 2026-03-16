Revista Dominical

La mujer que nos prestó su voz: ¿Qué significa que Christina Aguilera cante al fin en Costa Rica?

Después de más de 25 años cantándoles a incomprendidos y rebeldes, Christina Aguilera se presentará en Costa Rica por primera vez el próximo 21 de marzo.

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Por David Ulloa Chacón
Christina Aguilera nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York.
Christina Aguilera nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York. (BRYAN STEFFY/Getty Images via AFP)







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