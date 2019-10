”No vamos á lidiar por un pedazo de tierra; no por adquirir efímeros poderes; no por alcanzar misérimas conquistas, ni mucho menos por sacrílegos partidos. No. Vamos á luchar por redimir á nuestros hermanos todos de la mas inicua tiranía, vamos á ayudarlos en la obra fecunda de su generacion, vamos á decirles. –Hermanos de Nicaragua, levantaos: aniquilad á vuestros opresores. Aqui vemimos á pelear á vuestro lado, por vuestra libertad, por vuestra patria!. –Union, Nicaragüenses, union” –Inmolad para siempre vuestros enconos. –No mas partidos, no mas discordias fraticidas!– Paz, justicia y libertad para todos! Guerra solo á los filibusteros!” (sic)