Revista Dominical

La máquina costarricense que ayuda a encontrar el cáncer antes de que sea tarde

En la Universidad de Costa Rica funciona el único ciclotrón de Centroamérica, un laboratorio capaz de producir radiofármacos que detectan tumores diminutos dentro del cuerpo humano

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Por Jorge Arturo Mora
El doctor Erick Mora lidera el proyecto del Ciclotrón y su capacidad médica en Costa Rica. (Alonso Tenorio)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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