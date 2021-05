El satélite natural de la Tierra es tan popular que en su honor han surgido composiciones musicales que han trascendido a nivel mundial, como Sonata Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven. También su nombre ha sido parte de temas musicales icónicos como Blue Moon, grabada por infinidad de artistas; Fly Me to the Moon; de Frank Sinatra; Hijo de la luna, de Mecano; Bad Moon Rising, de Creedence Clearwater Revival; Man on the Moon, de R.E.M.; Siguiendo la luna, de Los Fabulosos Cadillacs, o Walking on the Moon, de The Police.