“Siempre he sido muy positivo. Si voy a realizar algo siempre pienso que algo bueno me va a suceder en el transcurso del camino. No soy de decir: ‘ay, no voy a ir (a vender) porque como está lloviendo me va a ir mal’. Siempre pienso que Dios va a proveer algo en el camino de uno”, expresó.